Надо переходить к рыночным ценам - это поможет сбалансировать рынок, - член наблюдательного совета 'Нафтогаза'

Для сбалансирования рынка природного газа в Украине необходимо возвращаться к рыночной модели с конкуренцией поставщиков и прозрачным ценообразованием. Такое мнение высказала заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко во время онлайн дискуссии об украинском газовом секторе.

"Я точно считаю, что надо переходить к рыночным ценам. И я думаю, что "Нафтогазу" бы это точно помогло и в целом помогло сбалансировать рынок", - заявила Бойко.

По ее словам, несмотря на нынешний высокий уровень платежной дисциплины, вопросы развития рынка и влияния рыночных изменений на потребителей остаются открытыми. Она подчеркнула, что до сих пор нет однозначного ответа, как построить эффективную рыночную модель в условиях, когда государство является фактически

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монополистом.

"Я до сих пор внутренне не имею ответа, а я много над этим думаю, и я часто дискутирую об этом с коллегами, как сделать рынок в условиях, когда государство является монополистом всей базы потребителей, является поставщиком всей базы потребителей, и является поставщиком даже последней надежды", - признала Бойко.

Она также напомнила об опыте запуска рынка в 2015-2016 годах и подчеркнула важность конкуренции: "Запуск рынка газа, который происходил в 2015-2016 году, был моим самым любимым периодом работы с "Нафтогазом". Энергия, когда вы боретесь за потребителя, энергия, когда вы выстраиваете рынок, начинает расти конкуренция".

В то же время, Бойко отметила, что, даже при условии функционирования рынка, потребность во внешнем финансировании останется: "Мы все равно бы привлекали кредитование, вопрос в том, на каких условиях, на какие сроки, на реализацию каких проектов".

По ее мнению, необходимо готовиться к возвращению конкурентной среды:

"Рынок точно нужен. Вопрос на самом деле, как и когда?" - сказала она.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что стратегия "Нафтогаза" требует пересмотра в условиях газового дефицита.