Отмечается, что в то же время котельные работают, и тепло до домов не доходит из-за многочисленных порывов в сетях.

В Светловодске на Кировоградщине люди протестуют из-за отсутствия отопления в домах, детсадах и школах. Из-за старых сетей тепло не доходит до зданий.

Как говорится в сюжете ТСН, жители 40-тысячного города уже не впервые мерзнут в холодное время года, поэтому и выходят на протесты.

Из-за отсутствия отопления в Светловодске ученики вынуждены учиться дистанционно или имеют сокращенные занятия. В детсадах кровати детям греют бутылками с горячей водой.

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В то же время котельни работают, но тепло до домов не доходит из-за многочисленных порывов в сетях.

В связи с критической ситуацией с подачей тепла 23 ноября местные жители решили перекрыть движение транспорта по центральной улице города. К протестующим приехал городской голова Андрей Малицкий. Он попросил прекратить акцию и пообещал решить проблему с отоплением в ближайшие дни.

"Чтобы у нас не происходило этих гидроударов, после которых поочередно лопает уже во внутрисетях и тогда уже спускается система, проседает котельная. Сейчас эта работа проводится", - заверил Малицкий.

А вот областная власть убеждена, что в Светловодске уже давно надо построить модульные котельни и проложить новые трубопроводы, ведь старые сгнили.

Ситуация с отоплением в Светловодске:

В 2019 году из-за задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" СП ООО "Светловодскбыт" не смогло вовремя получить номинацию на газ и начать отопительный сезон в Светловодске Кировоградской области. Без тепла остались около 50 тысяч жителей города.

15 ноября 2019 года предприятие "Светловодскбыт" заключило договор реструктуризации задолженности с "Нафтогазом" и получило номинацию на газ.

18 ноября начали работу все шесть котельных предприятия "Светловодскбыт", однако возникло много порывов на теплосети. В связи с этим 24 ноября в городе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

9 декабря 2019 года в Светловодске без тепла снова осталась часть города, детсады и школы.

В декабре 2019 года Кировоградский облсовет просил Зеленского и правительство вмешаться в ситуацию с отсутствием тепла в Светловодске.

12 ноября 2021 года стало известно, что в Светловодске дети после осенних каникул не вернулись за парты из-за отсутствия отопления в школах. С тех пор проблему так никто и не решил.

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Автор: Виктория Гордиенко