Причиной стали ремонтные работы российской трубы.

На российском "Газпроме" зафиксирован масштабный выброс парниковых газов.

Об этом сообщает "Нафтогаз" в Facebook.

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Как отмечают в "Нафтогазе", следы выброса можно увидеть даже из космоса.

"На фото – зафиксированный из космоса выброс метана на газопроводе "Газпрома". То есть результат ремонтных работ российского газопровода увидели из космоса. Страшно вообразить последствия подобных ремонтов под водой. Балтийским тюленям есть о чем волноваться", – отметили в "Нафтогазе".

Как сообщает Bloomberg, ремонтные работы, ставшие причиной выброса, проводили для устранения дефектов, обнаруженных на трубопроводе, в ходе которых была сброшена часть газа.

Этот выброс стал пятым по значимости среди выявленных в этом году, связанных с российским нефтегазовым сектором.

"Газпром" и уменьшение поставок в Европу:

25 октября 2021 года "Газпром" в четыре раза уменьшил поставки газа в Европу. Поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа упали до 8 млн кубометров в день. При этом в октябре и ноябре "Газпром" забронировал суточную прокачку в 31 млн кубометров.

Автор: Елена Коваленко