Отмечается, что РФ давно стремится войти в газовый бизнес этой страны.

Российский энергетический гигант "Газпром" подписал меморандум с Национальной иранской газовой компанией о поставках российского трубопроводного газа в страну.

Издание Reuters пишет, что меморандум подписан в ходе визита главы "Газпрома" Алексея Миллера в Иран с участием временного президента Ирана Мохаммада Мохбера.

Иран занимает второе место в мире по запасам газа после России, и Москва давно стремится войти в его газовый бизнес. Санкции США затруднили доступ Ирана к технологиям и замедлили развитие экспорта газа.

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В июле 2022 года "Газпром" подписал меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) на сумму около 40 миллиардов долларов, но никаких конкретных сделок в рамках этого соглашения заключено не было.

По его условиям "Газпром" должен был помочь NIOC в разработке газовых месторождений Киш и Северный Парс и шести нефтяных месторождений, а также принять участие в завершении проектов по производству сжиженного природного газа и строительстве экспортных газопроводов.

Проблемы Газпрома - последние новости

Поставки российского газа в Европу, которые когда-то составляли две трети доходов "Газпрома" от продажи "голубого топлива", упали до постсоветского минимума из-за войны в Украине. В прошлом году компания понесла убытки в размере почти 7 миллиардов долларов, что стало ее первым годовым убытком с 1999 года.

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