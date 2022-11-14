В Организации ожидают небольшое увеличение спроса на нефть в следующем году.

ОПЕК снова снизила прогноз роста мирового спроса на нефть текущем году - пятый раз с апреля. Организация еще больше сократила показатель на 2023 год, указав на экономические проблемы, в том числе высокую инфляцию и рост процентных ставок.

Согласно обновленным данным, спрос на нефть в 2022 году увеличится на 2,55 млн баррелей в сутки, или на 2,6%, но это все равно на 100 тысяч баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза.

"Мировая экономика вступила в период значительной неопределенности и растущих проблем в четвертом квартале 2022 года. Риски снижения включают высокую инфляцию, ужесточение денежно-кредитной политики крупными центральными банками, высокий уровень государственного долга во многих регионах, ужесточение рынков труда и сохраняющиеся ограничения цепочки поставок", - пишет Reuters.

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Отмечается, что это последний отчет перед встречей членов ОПЕК+, которая состоится 4 декабря.

При этом в 2023 году ОПЕК ожидает, что спрос на нефть вырастет на 2,24 млн баррелей в сутки, что все равно на 100 тысяч баррелей в сутки ниже, чем прогнозировалось ранее.

В то же время в организации оставили прогнозы глобального экономического роста на 2022 и 2023 годы без изменений. В ОПЕК указали, что существует также потенциал роста.

"Это может происходить из разных источников. К примеру, на инфляцию может положительно повлиять любое разрешение геополитической ситуации в Восточной Европе, что позволит проводить менее жесткую денежно-кредитную политику", — заявили в ОПЕК.

Цена на нефть продолжала падать после публикации отчета, дойдя до отметки в 95 долларов за баррель.

Эмбарго на российскую нефть - что известно

Эмбарго Европейского союза на морской импорт нефти из РФ вступает в силу 5 декабря. При этом ЕС и Великобритания намерены запретить своим компаниям доставлять, финансировать и страховать танкеры с российской нефтью, если цена поставки ниже ограничения.

По состоянию на конец сентября доходы Москвы от экспорта нефти сократились до 15,3 миллиарда долларов - самй низкий показатель в текущем года, на фоне эскпорта экспорта нефти и цен на нее.

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