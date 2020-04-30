Минэкоэнерго разработало пакет антикризисных мер для стабилизации ситуации в энергетической сфере

Нынешний кризис в энергетике вызван импортом электроэнергии из Беларуси и России, сокращением потребления электроэнергии из-за теплой зимы и карантина.

На первом заседании Антикризисного энергетического штаба и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец представила комплекс шагов, направленных на преодоление существующих кризисных явлений в энергетике и предупреждению новых.

Об этом говорится в сообщении Минэкоэнерго.

И.о. министра пояснила, что сложная ситуация, в которой оказалась украинская энергетика, возникла из-за двух системных проблем: физической и финансовой разбалансированности энергетической системы. Они были вызваны, в частности, импортом электроэнергии из Беларуси и России, сокращением потребления электроэнергии за теплую зиму и карантин; импортом электроэнергии из Беларуси и России, ростом генерации из ВИЭ, что заставляет энергетическую систему постоянно балансировать.

Как следствие, на шахтах и ТЭС накопилось избыточное количество угля, на который нет спроса, а государственные и частные предприятия из всех сфер генерации не получили значительного количества средств. Сейчас долги ГП "Гарантированный покупатель" перед предприятиями ВИЭ составляют 7,5 миллиарда гривень, НАЭК "Энергоатом" - 4 миллиарда. "Укрэнерго" задолжало "Гарантированному покупателю" и АЭС 11,1 миллиарда гривень, а потребители и электропоставщики "Укрэнерго" – 5,3 миллиарда гривень.

Такая ситуация негативно влияет не только на энергетику, но и на экономику страны в целом. "Мы должны понимать, что энергетическая отрасль имеет свой мультипликативный эффект на многие отрасли. Энергетика является базовой, фундаментальной отраслью", - подчеркнула Буславец.

Чтобы исправить ситуацию, Минэкоэнерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс, а также планирует: заключить меморандум с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановить строительство новых солнечных и ветряных электростанций по системе "зеленого" тарифа и перейти на конкурентную систему поддержки (аукционы). Также планируется просмотр топливного баланса Украины, в дальнейшем его будут рассчитывать на 2-5 лет, чтобы можно было определять реальные потребности в угле и разрабатывать долгосрочные программы развития угольной отрасли.

Также планируется устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытки через искривленные цены, усовершенствовать систему ПСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения, принять ряд законопроектов, чтобы погасить задолженность перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" в размере 12 миллиардов гривен, высвободить еще 700 миллионов гривен на погашение задолженности "Укрэнерго" перед ВИЭ и АЭС и 200 миллионов евро на меры по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков.

По результатам заседания участники предварительно одобрили проект решения Антикризисного энергетического штаба, чтобы в дальнейшем согласовать его со всеми заинтересованными сторонами и утвердить эти первоочередные шаги по преодолению кризиса.