Михаил Гончар: Россия может запустить "Северный поток-2" без сертификации. Преподнесут это как спасение Европы от замерзания

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в интервью УНИАН рассказал, какую главную цель преследует Россия, провоцируя энергокризис в Европе, в какой способ ЕС может выйти из-под газового давления Кремля, насколько реален запуск путинского "Северного потока-2" и что должна делать Украина в такой сложной энергоситуации.

Цена газа в Европе пробила психологическую отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Это - абсолютный рекорд за всю историю торгов на европейском спотовом рынке. Как пишут западные СМИ, это происходит на фоне ожиданий холодной зимы, новостей о приостановке поставок российского газа в Германию по трубопроводу "Ямал-Европа" и неопределенности вокруг "Северного потока-2". Какая из причин основная?

В целом, все, что происходит, прогнозировалось еще осенью. Самая главная причина беспрецедентного роста цен на газ – действия "Газпрома" под прикрытием объективных факторов, названных вами, по эскалации газовых цен путем поддержки дефицита на рынке. Достаточно вспомнить о недозаполненных ПХГ в Европе, принадлежащих "Газпрому". Сюда же относится нежелание увеличивать объемы поставок на европейский рынок, используя имеющуюся свободные мощности ГТС Украины и "Ямал-Европа". А то, что не заработал "Северный поток-2", это - не причина создавшейся ситуации. Ведь Европа обеспечивалась со стороны "Газпрома", когда и первого, и второго "Северного потока" в помине не было. Тот же "Ямал- Европа" с середины нулевых использовался на полную мощность.

Поэтому сейчас четко прослеживается расчет "Газпрома", который он особо и не скрывал, – с наступлением холодов и при дефиците газа Европа станет сговорчивей, в том числе в отношении СП-2. Правда, пока ЕС не проявляет особой уступчивости на российских условиях, за исключением отдельных политиков на национальном уровне. Особую прыть проявляют австрийцы, что, впрочем, не удивительно.

Но попытка Европы противостоять шантажу России была? Ведь Еврокомиссия презентовала проект реформы газового рынка, где, среди прочего, предусмотрен отказ от долгосрочных газовых контрактов, которые продвигает "Газпром", и создание стратегического запаса газа по примеру США. Но сразу же последовал ответ России – прекращение поставок топлива по трубопроводу "Ямал-Европа", его запустили в реверсном режиме. Также был снижен заказ дополнительных мощностей для поставок. Просто все это закончилось новым ударом Москвы?

То, что предлагает Европейская комиссия, не даст немедленного эффекта. Россия это прекрасно понимает и идет напролом. А, согласно данным Евростата, за первое полугодие 2021 года 46,8% импортируемого Европейским Союзом газа – российские поставки. Поэтому "Газпром" чувствует себя уверенно – мол, что вы можете без нас реформировать. Это, конечно, задевает европейские институции, потому что отдельно взятая компания из государства, не являющегося членом ЕС, диктует им свои условия. Другое дело, как Европа дошла до этого.

Но ведь есть же какой-то выход для Европы, чтобы слезть с российского крючка?

Не надо было на него садиться и работать с альтернативами – газ Каспия, Центральной Азии. Нужно было "Набукко" строить, а не "Северные потоки". Но это то, на что необходимы годы работы.

Что касается оперативных действий, то эксперты из Wood Mackenzie предложили Еврокомиссии использование в этом сезоне части буферного газа ПХГ (газ, который не поднимается из хранилищ, он постоянно в них находится, обеспечивая давление для нормальной работы ПХГ). По их расчетам, 10% буферного газа можно поднять без существенного ущерба для функциональности хранилищ в дальнейшем. Это позволит компенсировать примерно месячный объем российского экспорта газа в ЕС. А там и весна наступит.

Второй вариант, чтобы не идти на уступки перед "Газпромом", - организация СПГ-моста из США в Европу. И "Газпром", взвинтив цены на рынке ЕС, этому помогает, потому что теперь европейские цены превысили азиатские. Как следствие, СПГ-танкеры могут развернуться в сторону Европы. Даже заговорили о нескольких партиях из Австралии.

Такой СПГ-мост помог бы частично покрыть дефицит газа на европейском рынке. Но он нужен не столько для того, чтобы сбить цены, сколько для демонстрации трансатлантической энергетической солидарности в противостоянии третьей силе, которая эту солидарность хочет разрушить и укрепить свое доминирование на рынке.

Почему же до сих пор СПГ-мост не создан на официальном уровне?

В этом вопросе должно быть обоюдное решение. В первую очередь, это касается Европейской комиссии. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то на свое усмотрение отправит танкеры в Европу. Хотя при нынешнем взлете цен, поставлять СПГ как в Китай, так и в Европу - одинаково выгодно. Важно понимать, что ситуацию нельзя оставлять в ее текущем состоянии.

То, что делает Россия, выходит за рамки системы бизнес-координат. РФ "сушит" газовый рынок, взвинчивая цены, при имеющемся профиците трубопроводных мощностей. При этом она еще диктует политические условия Евросоюзу и НАТО. И газ используется в этой игре как оружие. А США и ЕС продолжают раздумывать, что делать.

Летом этого года на то время канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден сделали официальное заявление, что будут реагировать, если Россия пойдет на использование газа в качестве оружия. Пока же Кремль успешно это делает, диктуя свои условия, а вторая сторона все раздумывает. Если такой подход сохранится со стороны Вашингтона и Берлина, то мы станем свидетелями газовой капитуляции Европы. И не только газовой, это потянет за собой цепочку последствий.

Немецкий регулятор заявил, что сертификация "Северного потока-2" не состоится в первом полугодии 2022 года. Но при таком давлении России может ли все измениться?

Не думаю. Для нового немецкого правительства это будет означать "потерю лица" - поддаться диктату страны, которая не является членом ЕС, но пытается переписать европейские правила игры. Сейчас немцы демонстрируют, что не готовы идти на такой шаг. При этом политика Германии инерционная, ждать каких-то революционных шагов пока не приходится. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц – представитель социал-демократов, которые традиционно, с конца 60-х годов, ориентированы на сотрудничество с Россией. Вместе с тем, в немецком правительстве есть оппоненты "Северного потока-2", что было не характерно для предыдущего правительства.

А вот то, что может произойти, так это запуск "Северного потока-2" без сертификации.

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Но это же противоречит энергетическому законодательству ЕС…

Ну, и что? Когда Россия признавала чьи-то законы? Она свои не соблюдает, как и игнорирует международные договоры. Ее за такой запуск СП-2 могут оштрафовать, но на смехотворную сумму (на миллион евро) по сравнению с миллиардными оборотами "Газпрома". Кстати, подобный сценарий с СП-2 был не раз расписан как в западной, так и российской прессе.

Поэтому "Газпром" стал наполнять на полную СП-2?

Кстати, первая нитка "Северного потока" полностью заполнена и находится в режиме готовности с октября. РФ просто демонстрирует "законопослушность". Об этом заявлял пресс-секретарь Путина Песков – Россия будет следовать газовому законодательству ЕС. Вот и "следуют".

Вопрос в том, как они преподнесут несертифицированный запуск СП-2 и когда его реализуют. Могут сделать новогодний подарок ЕС, а, может, позже, когда еще больше опустеют европейские газовые хранилища. А преподнести могут как акцию спасения Европы от замерзания. Придумают, что к ним с просьбой обратились партнеры по консорциуму – пять европейских компаний – в заботе о гражданах, несмотря на строптивость правительств этих стран и Еврокомиссии.

Не исключено, что светофорная немецкая коалиция развалится после того, как "Газпром" продемонстрирует в такой способ, кто "хозяин в немецком доме" да и в ЕС в целом. Но политический кризис в крупнейшем государстве Евросоюза - вполне на руку Кремлю.

Доля спотовых поставок "Газпрома" в Европу составляет примерно 20%, ставка делается на долгосрочные контракты. Но в России уже заявили, что "Газпром", с учетом роста стоимости газа, может поднять расценки и по ним. Западные эксперты уже прогнозируют, что если нынешняя ситуация не разрешится, то цена газа может составить 3 тысячи долларов. Все перечисленное реально?

Цена в долгосрочных контрактах – не фиксированная цифра. В них подается формула цены, и, как правило, она в пользу "Газпрома". Достаточно вспомнить газовый договор "Нафтогаза" и "Газпрома" от 2009 года. Изначально была указана низкая цена, но она уже в 2014 году, согласно формуле, стала в 3,5 раза выше. Сейчас "Газпромом" могут быть пересмотрены контракты с европейскими странами, тем более, он контролирует половину импорта газа в ЕС.

Действия "Газпрома" нужно оценивать не только с точки зрения поведения субъекта на рынке, но и с точки зрения "военной" стратегии. Сначала он разогнал ценовую эскалацию, а потом, когда стоимость газа прыгнет еще выше нынешних 2 тысяч долларов, предложит клиентам согласиться на деэскалированную цену в 1 тысячу долларов. И согласятся. Но тысяча - тоже аномальная стоимость. Но ради этого все сейчас и делается "Газпромом".

Многие западные СМИ пишут о том, что "Газпром", взвинтив цены на газ, уже "отбил" свою трубу "Северный поток-2". И если что, то может и вовсе от этого проекта отказаться. Это тоже одна из серий российского шантажа?

Так и есть. А "отбита" труба или нет, для "Газпрома" не столь важно. Подобного рода энергетические мегапроекты – прежде всего, механизмы зарабатывания денег через схемы откатов (на подрядах, во время строительства) для близкого окружения Путина. Для этого все и затевается. Сейчас откатопроводы в Европу почти завершены. Нужны новые и появился проект "Сила Сибири-2". Не исключено строительство еще двух ниток "Турецкого потока".

Недавнее заявление России о строительстве "Силы Сибири-2" выглядело более, чем странно. Трубопровод "Сила Сибири", который с помпой преподносила миру РФ, был построен для поставок газа в Китай. Все данные о нем с момента начала работы – с декабря 2019 года – были под грифом "секретно". И только сейчас "Газпром" впервые обнародовал статистику, но лишь за первое полугодие 2021 года. Оказалось, что трубу используют лишь на треть мощности. И тут вторая ветка...

Это еще раз доказывает, что "Газпрому" нужно и дальше зарабатывать деньги для Путина и его карманных олигархов. Газ для "Силы Сибири" идет с Чаяндинского месторождения в Якутии. При его разработке были допущены серьезные просчеты и ошибки. 34 пробуренных скважины оказались сухими. Поэтому "Сила Сибири" не может выйти на проектную мощность – просто не хватает газа. И не факт, что его хватит, когда в 2022-м подключат Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Поэтому и решили подстраховаться "Силой Сибири-2", чтобы подключить ямальские месторождения для поставок в Китай. Плюс дополнительные заработки для путинского окружения, причем не меньшие, чем на потоках через Балтику и Черное море. Но "Сила Сибири-2" также является составляющей шантажа Европы: не хотите принимать наши условия, перенаправим потоки в Китай.

По сути, нынешняя энергетическая политика России – это старая советская стратегия, реанимированная Путиным.

Когда европейцам говорили, что нужно обратить внимание на то, что все российские потоки - не коммерция, а энергетическое оружие Кремля, они назвали это фантазиями. И сейчас до конца не осознали, хотя чувствуют, что их используют.

Как должна повести себя Украина в сложившейся непростой ситуации?

Должна быть активизирована работа с новым правительством Германии. Ему нужно должным образом представить нашу аргументацию. Тем более, что две наши компании – "Нафтогаз" и "Оператор ГТС" допущены к процессу сертификации "Северного потока-2", как и две польские компании. Нужно совместными усилиями доказывать пагубность этого проекта. Хотя особых иллюзий строить не стоит.

Но украинские и польские компании не имеют права вето, они могут предоставить только рекомендации?

Да, окончательное решение за немецким регулятором. Но его принимают на основании аргументов. Если бы немцы хотели все решить с ходу, то давно бы это сделали. Раз этого нет, значит Германия усматривает в проекте ряд проблем. Нам нужно этим воспользоваться.

Тут еще раз стоит напомнить о заявлении Меркель и Байдена, что если Россия применит газ в качестве оружия, то "Северный поток-2" не заработает. Но тогда логичен вопрос – как это технически сделать? Газового крана, который можно закрутить, в Германии нет. Он находится на российском берегу, а компания оператор проекта (100% газпромовская) – на швейцарском берегу, вне юрисдикции Евросоюза.

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Поэтому большинство экспертов считают, что труба все-таки заработает?

Главное - в каком виде заработает. Скорее всего, в соответствии с газовой директивой ЕС – 50% процентов загрузки российским газом. Этого крайне не хочет "Газпром". Одна из целей нынешнего газового шантажа ЕС – снятие всех ограничений для "потоков". А это означает, что в ЕС должны пересмотреть газовую директиву. Опять же, ситуация, когда третья сторона диктует ЕС, что он должен делать, а что нет.

Нам от этого будет легче?

В какой-то степени. При условии, что будут соблюдены договоренности партнеров – должен быть подписан новый договор по транспортировке газа через Украину. Кстати, согласно заявлению Меркель и Байдена, переговоры должны были начаться не позже 1 сентября. Но пока их нет. А "Газпром" на днях и вовсе заявил, что не будет вступать в переговоры на эту тему. При этом нет активности как со стороны ЕС, так и США.

Так как же их подтолкнуть к такому шагу?

Нужно официально решать эту проблему и активно продвигать свою позицию в отношении таких действий партнеров.

Сейчас звучат заявления, что для стабильного прохождения отопительного сезона нам понадобится дополнительно порядка двух миллиардов кубов газа. Как решить эту проблему, ведь цена голубого топлива для Украина сейчас неподъемная?

Власть пожинает плоды своей несостоятельности. Ручное управление рынком также не дает положительного результата. Но в этом вопросе нельзя абстрагироваться от негазовых реалий.

Россия наращивает агрессию против Украины. Поэтому правительство должно действовать совсем в другом алгоритме. Не рассказывать о том, что все будет хорошо, а заявлять открыто о происходящем и о том, что ценовая конъюнктура не в нашу пользу.

Но соглашаться на условия России – новый долгосрочный контракт с низкой ценой газа - нельзя. Мы уже не раз убеждались, чем это заканчивается, причем не только в газовой сфере. Частично вопрос решается через краткосрочное соглашение между нашим "Оператором ГТС" и венгерским, подписанное на днях. Но при этом надо понимать, что поведение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может быть подобным поведению Лукашенко – они пока на стороне России.

Нана Черная

Нана Черная