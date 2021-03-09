Представители промышленных предприятий Украины выступают категорически против повышения с 1 апреля 2021 года тарифа на транспортировку электроэнергии сетями НЭК «Укрэнерго» на 7,5%, до 316,08 грн./МВт-ч, и предлагают Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных слуг (НКРЭКУ) проверить объемы необходимых субсидий «зеленым» энергетикам в текущем году.

«Полтавский ГОК выступает категорически против этого повышения. Начиная с декабря 2016 года, тариф «Укрэнерго» вырос с 52,51 грн. до 293,93 грн./МВт-ч, то есть, на 460%. Вместе с предложенным очередным повышением тарифа до 316,08 грн./МВт-ч рост тарифа менее чем за полтора года составит 500%. В результате дополнительные затраты ПГОКа составят около 60 млн. грн. в год», - говорится в письме Полтавского ГОКа в адрес Валерия Тарасюка, главы НКРЭКУ.

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Согласно документу, также непонятной является причина повышения – покрытие долгов перед субъектами хозяйствования, которые производят э/энергию по «наибольшим в Европе и абсолютно неконкурентоспособному «зеленому» тарифу. «Считаем недопустимым дотирование отдельных отраслей или предприятий за счет промышленности и розничных потребителей, которые вынуждены оплачивать завышенные и нерыночные энерготарифы», - констатируется в письме ПГОКа, принадлежащего компании Ferrexpo.

Металлургический комбинат ММК им. Ильича, входящий в крупнейшую горно-металлургическую группу «Метинвест» указывает в своем письме, что повышение тарифа «Укрэнерго» приведет к дополнительным затратам более чем на 20 млн. грн. в год, вследствие чего ожидается рост цен на сырье и продукцию машиностроительных предприятий. Для ММК им. Ильича это приведет к ухудшению финансового положения, вымыванию оборотных средств и, как следствие, к сокращению объемов производства, инвестиций, занятости.

На ММК им. Ильича указывают, что в период пандемии, когда большинство стран усилили свои протекционистские меры, задачей украинского государства является поддержка стратегических отраслей экономики, а не усиление давления на них.

Согласно документу, повышение тарифа «Укрэнерго» на 7,5% мотивируется тем, что дополнительные 3 млрд. грн. необходимо направить на выплату кредитов, взятых для расчетов с «зелеными» энергетиками. «Но поддержка возобновляемой энергетики – это обязанность государства, и мы считаем ошибочным и опасным включать эти затраты в тариф «Укрэнерго». В то же время есть возможность сократить затраты на «зеленых» энергетиков на 20% за счет государственного финансирования. Основания для этого прописаны в законе 810-ХI, поэтому НКРЭКУ следует настаивать на включении дополнительных 14 млрд. грн. в госбюджет на 2021 год», - подчеркивается в письме ММК им.Ильича.

Федерация работодателей Украины, которая представляет интересы около 8,5 тыс. предприятий, которые в совокупности генерируют 70% ВВП Украины и дают работу свыше 5 млн. людей, предлагает НКРЭКУ не повышать тариф «Укрэнерго» и обратиться к правительству Украины с инициативой внести изменения в госбюджет на 2021 год, предусмотрев в нем финансирование спецобязательств «Укрэнерго» на уровне 11,531 млрд. грн. путем выпуска 5-летних ОВГЗ для расчетов с «зелеными» энергетиками.

Кроме того, ФРУ указывает на необходимость заложить в госбюджет-21 дополнительные 3,543 млрд. грн. в виде финподдержки «Укрэнерго» для обслуживания кредитов, взятых в январе для расчетов с «зелеными» энергетиками.

В целом все промышленники выступили за то, чтобы оставить тариф «Укрэнерго» на текущем уровне, рассмотреть возможность его снижения, а также внимательно проверить необходимый объем субсидий для финансирования «зеленых» тарифов с учетом текущих тенденций на рынке э/э и динамики развития «зеленой» энергетики.

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Автор: УНИАН