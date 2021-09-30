Планируется, что тарифы на тепло и горячую воду не будут расти вторую зиму подряд.

Власти на местах смогут не повышать этой зимой тарифы на тепло и горячую воду благодаря получению дополнительного финансового ресурса в виде увеличенной доли налога с доходов физических лиц, а также акциза с горючего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Конгресса местных и региональных властей заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства сообщил о деталях нового меморандума между Кабинетом министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциацией городов Украины, благодаря которому этой зимой тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

"В основе этого меморандума – договоренность о том, что местная власть не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим. Второй ключевой месседж – договоренность о бесперебойности поставок газа, чтобы население и все учреждения социальной инфраструктуры были с теплом. Третий ключевой пункт – финансовая поддержка общин со стороны государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов", – сказал он.

По словам премьера, общины "с неудовлетворительным индексом налогоспособности" уже с четвертого квартала этого года будут получать субвенции из государственного бюджета, чтобы иметь финансовый ресурс не допустить роста тарифов.

"Также в меморандуме четко определено, что для неизменности тарифов в 2022 году государство передаст и направит в местные бюджеты налог с доходов физических лиц в размере дополнительно 4%, то есть, это не менее 11 млрд грн... Кроме того, акциз с топлива в размере 13,44% так же будет оставлен для местных бюджетов в 2022 году, чтобы они могли поддержать коммунальных производителей тепла и обеспечить спокойное прохождение отопительного сезона", - добавил он.

Шмыгаль сообщил, что есть договоренность о бесперебойности поставок газа в бюджетные учреждения, и проанонсировал, что в ближайшее время предприятия теплокоммунэнерго получат из госбюджета 30 млрд грн на покрытие разницы в тарифах.

Как сообщал УНИАН, во время вступительного слова на заседании Конгресса местных и региональных властей президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров подпишет меморандум с НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциацией городов Украины, благодаря чему этой зимой тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

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Автор: Дмитрий Шварц