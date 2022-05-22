Украина до сих пор не импортировала топливо из Европы.

Украина потеряла 100% довоенных источников горючего.

Об этом в национальном телемарафоне рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

"Украина потеряла 100% источников поставок топлива, которые были до войны. Это 80% импорта и 20%, которые производились в стране. С такой задачей не сталкивалась ни одна из стран не только Европы, но и мира. Соответственно, нам надо перестроить полностью всю логистику, и дело даже не только в Украине, сколько в Европе. Поскольку до сих пор Украина не импортировала топливо оттуда. Нужна очень большая работа как портов, так и железной дороги", - отметил Куюн.

Также, по словам эксперта, если рыночная стоимость доллара достигнет 37 гривен, то топливо подорожает еще примерно на 10 гривен - до 65-70 грн за литр.

Топливный кризис в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

Последние недели на работающих АЗС выстраиваются огромные очереди - водители стоят в надежде заправить авто, несмотря на ограничения в 10-20 литров на одну машину.