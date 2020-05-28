"Конфликт интересов": Буславец спасает для своего сына рабочее место в Энергоатоме - Гео Лерос

Народный депутат рассказал, как врио министра вмешивается в работу "Энергоатома".

В подразделении "Енергоатома" в отделе "торговли на рынке на сутки вперёд" работает Буславец Станислав Олександрович, сын нынешней врио министера энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец. И Ольга Буславец после вступления в должность "спасает" рабочее место для своего сына в компании.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос на своей странице в Fascebook.

"Дело в том, что ещё 23.02.2020 предшественник Ольги Буславец, Виталий Шубин, утвердил новую структуру Энергоатома, в которой ВП Энергоатом-Трейдинг как подразделение вообще отсутствует. Буславец, ставши тво министра, сразу начала спасать рабочее место своего сына, который может его потерять, если уже утверждённая структура будет внедрена в Энергоатоме", - написал он.

По его словам, именно поэтому появляются абсурдные “окремі доручення”, в которых министр поручает работать Руководителю Энергоатома с конкретными его же подчиненными, в число которых входит и сын Буславец.

"Если говорить нормой закона, это называется конфликт интересов в действиях тво министра. То есть, это чистейшая коррупция, использование своих полномочий в своих же интересах", - заявил он.

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