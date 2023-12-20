Эти изменения еще больше усложнят попытки российских экспортеров обойти ценовой предел.

Коалиция под руководством США, вводящая ценовой предел на российскую нефть, объявила в среду об изменениях в своем режиме соблюдения требований, которые, по словам Министерства финансов, затруднят российским экспортерам обход ограничения, сообщает Reuters.

"Эти изменения еще больше усложнят попытки российских экспортеров обойти ценовой предел, обманывая поставщиков услуг коалиции, и еще больше повысят расходы для любых российских экспортеров, которые нуждаются в первоклассных услугах, но не желают продавать нефть ниже верхнего предела", - говорится в сообщении Минфина.

Агентство Reuters сообщает, что США в среду ввели новые санкции, связанные с Россией, направленные против предприятий в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.

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Ограничения на торговлю российской нефтью

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину на долю "серого флота" впервые пришлось больше половины экспорта нефти из РФ. Именно "серый флот" помог Москве пережить шок от обширных западных санкций, введены год назад, когда ЕС запретил импорт российской нефти в страны блока, а группа промышленно развитых стран G7 ввела ограничения для тех, кто хочет ее импортировать.

Издание Financial Times пишет, что хотя эмбарго ЕС оказалось эффективным, перекрыв большую часть поставок в блок, западные чиновники признали, что спустя 12 месяцев почти ничего из российской нефти, поступающей к новым покупателям, не продается по цене ниже 60 долларов за баррель.

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