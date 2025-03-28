Xinghuo будет сочетать термоядерный синтез и деление.

В Китае собираются построить первую в мире гибридную электростанцию, работающую по принципу синтеза и деления. Это будет революционный шаг в области ядерной энергетики, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что новая установка известна как высокотемпературный сверхпроводящий реактор Xinghuo. Она будет генерировать 100 мегаватт электроэнергии в непрерывном режиме и подключится к сети к концу десятилетия.

В издании поделились, что стоимость проекта составляет 2,76 миллиарда долларов. Завод будет построен на научном острове Яоху, расположенном в высокотехнологичной зоне Наньчана, провинция Цзянси.

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Как сообщает South China Morning Post, реактор Xinghuo является совместным предприятием государственной корпорации China Nuclear Industry 23 Construction Corporation и компании Lianovation Superconductor. Согласно соглашению, реактор стремится к коэффициенту усиления энергии (Q), превышающему 30. Для сравнения, Международный термоядерный экспериментальный реактор во Франции стремится к значению Q выше 10, а в 2022 году в Национальном центре зажигания США было достигнуто значение Q, равное 1,5.

В издании подчеркнули, что Xinghuo будет сочетать термоядерный синтез и деление. Высокоэнергетические нейтроны, образующиеся в результате термоядерных реакций, будут вызывать деление в окружающих материалах, увеличивая выход энергии и потенциально сокращая количество ядерных отходов.

Сроки строительства реактора пока не разглашаются. Однако ожидается, что оценка воздействия на окружающую среду будет завершена к концу этого года.

Другие передовые разработки

Ранее в США представили роботов-гуманоидов, которые ходят почти так же плавно, как и люди. Походка этих роботов очень напоминает человеческую.

Кроме того, в Китае создали крошечного морского робота, который "выжил" на дне Марианской впадины. Дрон весит всего 16 граммов, из-за чего он не поднимает облака осадка, как это обычно делают более крупные роботы.

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