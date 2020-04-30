Киевтеплоэнерго готовит столичные ТЭЦ к следующему отопительному сезону: будут отремонтированы 11 водогрейных котлов

Ремонтные работы проводятся без прекращения горячего водоснабжения в дома киевлян.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2020/2021 на киевских теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) начались ремонты основного оборудования, нацеленные на повышение надежности и эффективности теплогенерации во время отопительного сезона.

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Энергетики планируют отремонтировать 11 водогрейных котлов на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Теплоэлектроцентрали обеспечивают теплом и горячей водой около 60% киевлян — более 650 тыс. домохозяйств восьми административных районов столицы (в Дарницком, Соломенском, Печерском, Голосеевском, Деснянском, Оболонском, Подольском и части Шевченковского). Также ТЭЦ производят электроэнергию для Объединенной энергосистемы Украины.

«Сейчас на ТЭЦ-6 мы уже отремонтировали два водогрейных котла, еще один — в ремонте. На ТЭЦ-5 работы ведутся на одном водогрейном котле. До конца межотопительного сезона будет проведен ремонт 11 водогрейных котлов на обеих ТЭЦ, что позволит нам подготовить оборудование к нагрузкам в ходе отопительного сезона и повысить надежность системы теплогенерации ТЭЦ в целом», — отметил Александр Шевченко, директор структурного подразделения «Киевские ТЭЦ» КП Киевтеплоэнерго.

Справка

Мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают отоплением и горячей водой более 60% жителей 8 районов столицы.

В отопительном сезоне 2019/2020 киевские ТЭЦ произвели 3,9 млн Гкал теплоэнергии. За один час котел подогревает более 4 тыс. м3 сетевой воды для обеспечения киевлян теплой и горячей водой. Суммарно на 11 котлах — это почти 45 тыс. кубометров (для сравнения — это 670 железнодорожных цистерн).

Каждый водогрейный котел имеет нагрузку до 180 Гкал/ч с максимальной температурой сетевой воды 150 °С.