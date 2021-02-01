Разумков подтвердил, что планируется встреча руководства правительства, парламента и председателей депутатских фракций и групп.

Кандидатуру бывшего топ-менеджера «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики можно снова внести на рассмотрение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли, чтобы кандидатура Витренко снова предлагалась на должность министра энергетики после двух неудачных попыток его назначения.

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«Теоретически такое возможно», - отметил спикер.

Он напомнил, что, согласно процедуре, коалиция, а в нынешней ситуации это фракция «Слуга народа», предлагает кандидатуру министра, а премьер-министр вносит ее на рассмотрение парламента.

Разумков напомнил, что Конституцией и законодательством не запрещено несколько раз выносить на рассмотрение парламента одну и ту же кандидатуру на должность министра.

Он также подтвердил информацию, которую сегодня озвучили некоторые народные депутаты, о возможном проведении завтра встречи руководства правительства, парламента и председателей депутатских фракций и групп.

По словам спикера, парламент готов работать, но это должна быть совместная работа с правительством, поэтому такая встреча необходима.

Что этому предшествовало

В 2014-2020 годах Витренко занимал руководящие должности в Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». В 2018 году был назначен исполнительным директором «Нафтогаза», а в 2019 году - председателем наблюдательного совета «Укрнафты».

17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

21 декабря правительство назначило Витренко временно исполняющим обязанности министра энергетики.

22 декабря Разумков в интервью одному из телеканалов сказал, что назначение Витренко временно исполняющим обязанности министра энергетики в обход парламента не будет способствовать сотрудничеству с правительством.

28 января 2021 года Верховная Рада Украины второй раз не поддержала назначение Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

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Автор: Надя Пришляк