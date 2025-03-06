Какие тарифы на газ в Украине ждут потребителей в марте 2025, и как рассчитать его стоимость, если нет счетчика.

Тарифы на газ для населения и юридических лиц устанавливают поставщики голубого топлива, поэтому стоимость 1 кубометра газа может быть разной. Также цена для бытовых потребителей зависит от выбранного тарифа - годового (фиксированного) или месячного, а для юридических лиц - от условий оплаты, предоплаты или по факту. Какие тарифы ныне предлагают поставщики и сколько придется платить за газ в марте 2025 - рассказываем ниже.

Напомним, ранее мы расказывали, какой будет тариф на электроэнергию с 1 марта 2025.

Сколько платить за газ в марте 2025 - тарифы для населения

На газовом рынке ныне работают девять поставщиков, которые поставляют топливо населению. Среди них пять компаний предлагают и годовой (фиксированный), и месячный тариф, а четыре компании - только годовой.

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Стоимость кубометра газа у каждого поставщика разная, но в марте 2025 она осталась такой же, как и в феврале.

Мартовские тарифы на газ по данным сайта Минфин такие:

Тарифы на газ на 1 человека без счетчика составляют 7,96 грн/куб газа, но стоимость потребляемого топлива рассчитывается по другому принципу.

Чтобы понять, сколько платить за газ без счетчика, нужно в первую очередь знать, к какой группе потребителей вы относитесь. Их есть четыре:

1-я группа - есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение;

2-я группа - есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и нет газовой колонки нет;

3-я группа - есть газовая плита и колонка;

4-я группа - есть индивидуальное отопление.

Для каждой из них прописана своя норма потребления газа на 1 человека:

1-я группа - 3,28 куб./чел;

2-я группа - 5,39 куб./чел;

3-я группа - 10,49 куб./чел.

4-я группа - при наличии индивидуального отопления считают по 11 куб./кв.м жилплощади.

Стоимость газа рассчитывается по формуле:

оплата за газ = Н*К*Т, где

Н - норма потребления на 1 лицо (в зависимости от группы);

К - количество прописанных жильцов;

Т - тариф на газ.

То есть, к примеру, если в квартире живет 1 человек, есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение, то за газ он будет платить: 3,28*1*7,96 = 26,11 грн.

Если же в квартире живут 2 человека, у них есть газовая плита и колонка, то расчет будет: 10,49*2*7,96 = 167 грн.

Тарифы на газ для юридических лиц в марте 2025

Тарифы на топливо для юридических лиц у поставщиков другие, чем для населения, и также могут различаться - например, при условии предоплаты тариф обычно дешевле, чем при оплате по факту.

Надо сказать, что не все поставщики обнародуют цены на топливо, так как предлагают своим клиентам индивидуальные условия. Обнародованные цены газовых компаний в марте 2025 для юридических лиц, по данным сайта Минфин, выглядят так:

Куда платить за газ в Украине потребителям

Есть несколько способов, как платить за газ в Украине бытовым потребителям:

через кассу банка/терминал;

через отделения "Укрпочты";

онлайн - на сайте поставщика или в мобильном приложении банка, услугами которого вы пользуетесь.

Отметим также, что сейчас платежки за газ состоят из двух частей: отдельно идет стоимость потреблённых кубометров газа и отдельно - доставка газа. Расчет платы за доставку делают на основании фактического объема потребления природного газа - с 1 октября по 30 сентября, поэтому у каждого абонента сумма может быть разной (но не ниже установленной для нижней границы потребления).

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