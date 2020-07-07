Как чиновники борются с кризисом в угольной отрасли

Анна Бредихина

Несколько сотен шахтеров из Донецкой, Львовской и Волынской областей уже больше недели протестуют под окнами Офиса президента. Горняки традиционно требуют выплаты кровно заработанных денег.

Парадоксально, но премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что у правительства впервые за долгий период нет долгов перед горняками, ведь за полгода на погашение задолженности по зарплатам было направлено три с половиной миллиарда гривен.

Тогда зачем стучать шахтерскими касками о плиты на улице Банковой, если долгов по зарплатам нет?

Все потому, что в очередной раз простые украинские горняки, рискующие своей жизнью в забоях, стали инструментом давления на власть и общественное мнение в руках частных энергетических холдингов и лояльных к ним чиновников.

Тогда зачем стучать шахтерскими касками о плиты на улице Банковой, если долгов по зарплатам нет?

Этот тандем продавил решение о приоритетности использования украинского угля на государственных теплоэлектростанциях страны.

Забавно, что две трети в стране угля добывается компаниями энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Шахтерские акции протеста нужны для того, чтобы убедить общественность: решение принято в интересах подземных трудяг, требующих зарплату, и никакие частные интересы тут не причем.

Похожий сценарий забастовок ДТЭК использовал в 2015 году для давления на власть в рамках защиты бизнеса самого богатого человека Украины. Хотя сама компания отрицает причастность к каким-либо митингам в столице.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец, инициировавшая решение о приоритетности использования отечественного угля, сказала, что старые долги перед шахтерами уже закрыты, и теперь горняки должны получать причитающиеся им зарплаты за счет реализованного угля. Поэтому им нужен гарантированный рынок сбыта.

Проблема в том, что добытый на украинских государственных шахтах уголь из-за своей высокой себестоимости проигрывает конкуренцию зарубежному. Купить уголь, например, в Казахстане, будет на 15-20 процентов дешевле, даже с учетом доставки.

На частных шахтах процессы налажены более эффективно и себестоимость ниже, но в таких объемах добычи Украина не нуждается. Особенно в последние несколько месяцев, когда потребление электроэнергии из-за экономического кризиса в стране упало на десять процентов.

Именно поэтому сначала Буславец предложила существенно снизить выработку дешевой электроэнергии на атомных станциях, отключив три энергоблока, чтобы вместо атомной энергетики были загружены теплоэлектростанции на дорогом угле. А затем, обязала всех государственных тепловиков использовать только украинский уголь вместо газа и мазута.

Исторически, отечественные теплоэлектростанции вырабатывали электричество в основном из наиболее калорийного антрацитового угля. Но после оккупации путинской Россией части Донбасса основные залежи антрацита остались на участках неподконтрольных Украине. Возникший дефицит заставил тепловиков перестраивать производство в основном на использование других типов углей и газа, который за последние полгода еще и подешевел на сорок процентов.

По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, решение Кабмина производить электроэнергию только за счет отечественного угля - это "смертельный приговор" для государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», в которую входят три тепловые электростанции. Это может привести к росту долгов компании на 2,2 миллиарда гривен.

Но никого из чиновников это не волнует, у них своя задача.

Добыча украинского угля потеряла всяческую экономическую целесообразность уже давно. За неэффективное управление угольными предприятиями платят все украинцы, поскольку угольная отрасль из государственного бюджета ежегодно получает многомиллиардные дотации, которые растворяются в карманах «смотрящих» за шахтами и тысячах «глухих» уголовных дел.

Разгневанные колонны шахтеров в правительственном квартале еще десятки лет могут быть головной болью меняющихся президентов и министров, поскольку отрасль имеет важное для государства социальное значение, из-за чего власть боится решать проблему в корне.

Это неудивительно, ведь в Украине более 65 моногородов, в которых угольные шахты является единственными предприятиями, где можно работать. Тридцать тысяч горняков, работающих на двадцати девяти государственных шахтах, точно должны быть трудоустроены прежде, чем решения о закрытии будут приняты. Иначе разрушительных социальных протестов в шахтерских регионах и столице не избежать.

Для этого Украине срочно нужна долгосрочная стратегия поэтапной трансформации отечественной угольной отрасли, реализация которой потребует времени и значительных денег. А главное - политической воли со временем полностью отказаться от использования угля в национальной энергетике, во, что слабо верится.

Разгневанные колонны шахтеров в правительственном квартале еще десятки лет могут быть головной болью меняющихся президентов и министров, поскольку отрасль имеет важное для государства социальное значение, из-за чего власть боится решать проблему в корне

У экономически развитых стран, таких как Германия и Англия процесс постепенного закрытия угольных шахт занял десятилетия и потребовал значительных бюджетных расходов.

По данным Министерства энергетики Украины, на закрытие всех убыточных угольных государственных шахт нашей стране нужно 15 миллиардов гривен и пять лет.

Сегодня в условиях экономического кризиса и дефицита госбюджета, абсолютно ясно, что эти деньги брать неоткуда. Наверняка Украина снова будет вынуждена пойти с протянутой рукой к зарубежным финансовым партнерам, чтобы взять деньги на очередную реформу.

С другой стороны, XXI век с его технологиями, энергосбережением, возобновляемыми источниками и новым отношением к окружающей среде бросил стареющему угольному монстру вызов. Изменения климата и погодные катаклизмы в виде аномальной жары или потопов, которые наблюдают как украинцы, так и жители других стран, рано или поздно заставят украинское общество перестраивать экономику и учиться жить без "черного золота".

Анна Бредихина

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