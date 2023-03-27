До недавнего времени продажа украинских нефти и газового конденсата через биржевой аукцион являлась обязательной.

Кабинет министров принял решение об отмене аукционов по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа.

Как говорится в сообщении Минэнерго, по решению КМУ вносятся изменения в ряд правительственных постановлений с целью приведения их в соответствие с законами о нефти и газе и о внесении изменений в законодательные акты Украины по усовершенствованию законодательства в сфере пользования недрами, который вступает в силу 28 марта 2023 года.

Признано утратившим силу постановление Кабинета министров № 570 от 16 октября 2014 года об организации и проведении биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа, а также внесены соответствующие изменения в положение о Минэнерго.

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Продажа энергоресурсов через аукционы

До недавнего времени продажа украинских нефти и газового конденсата через биржевой аукцион являлась обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

Ситуация с нефтью в Украине

15 февраля 2023 года стало известно о том, что правительство Украины намерено создать минимальный запас топлива и нефти для обеспечения жизнедеятельности страны и поддержки ее энергетической безопасности.

Речь идет о минимальном накоплении ресурсов для обеспечения поддержки энергобезопасности Украины и деятельности бизнеса. Соответствующий законопроект уже одобрил Кабмин Украины.

Главной целью законопроекта является создание механизмов, которые позволили бы Украине беспрерывно поставлять на свою территорию нефть и нефтепродукты даже в кризисных ситуациях. Также страна планирует создать свой запас нефтепродуктов.

Реализация соответствущего закона является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, речь идет о создании диверсифицированной системы хранения нефтепродуктов с запасами в два месяца.

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