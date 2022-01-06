Эксперт отметил, что "рынок на ушах", поскольку треть автогаза в нашу страну завозит Казахстан.

Директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн считает, что события в Казахстане повлияют на цену автогаза в Украине, поскольку необходимо будет искать новые источники поставок.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Запылал Казахстан - оттуда мы завозим почти 30% автогаза. Рынок на ушах... восьмой год войны, а у нас под 70% импорта дизтоплива и автогаза из стран СНГ", - отметил он.

По мнению Куюна, события в Казахстане показывают, что Украине необходимо диверсифицировать источники поставок и переходить на производимые в нашей стране виды топлива.

"События в Казахстане - еще один мощный сигнал нам о необходимости менять источники поставок и корзину потребления топлив как таковую. В Украине настимулировали один из крупнейших в мире рынков автогаза, хотя мы его не закрываем своим производством и на 30%. Нужно переходить на то, что можем выпускать сами или что можно привезти по морю", - считает эксперт.

Куюн добавил, что максимум, чем грозит такой переход, - это подорожание топлива на 1 гривну за литр, "и то не факт".

"Мелочь, как для энергетической независимости", - добавил он.

Читайте такжеСвета нет: почему в наших домах пропадает электричествоКак сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Впоследствии граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. По всей стране ввели чрезвычайное положение.

5 января Токаев выступил с обращением к народу и заявил, что намерен действовать "максимально жестко". Нурсултан Назарбаев перестал быть председателем Совета Безопасности Казахстана.

Токаев также поддержал предложение о вводе войск Организации Договора о коллективной безопасности в страну. В Алматы стартовала антитеррористическая спецоперация.

6 января ОДКБ направила контингент в Казахстан.

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