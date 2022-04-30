Ранее Bloomberg сообщал, что Eni готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке".

Итальянская компания Eni намерена придерживаться существующих договорных условий по закупкам российского природного газа и потому не открывала рублевого счета.

Об этом заявил финансовый директор Eni Франческо Гаттеи, передает информагентство Ansa.

"Мы будем оплачивать поступивший газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями. Валюта договора и счета-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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