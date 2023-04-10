3 апреля 2023 года ОПЕК+ объявила о сокращении добычи нефти.

На фоне опасений относительно спроса на нефть, после объявления о сокращении добычи со стороны ОПЕК+, инвесторы забрали более 200 млн долларов из двух биржевых инвестиционных фондов, ориентированных на нефть.

Как сообщает Bloomberg, фонд WisdomTree's Brent Crude Oil ETP зафиксировал отток 55,7 млн долларов, что является крупнейшим однодневным падением с конца 2019 года.

Также сообщается, что фонд, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF зафиксировал отток $158,5 млн. Это самое большое еженедельное падение с марта 2022 года.

Видео дня

"Большой сегмент рынка все еще обеспокоен перспективами спроса, и сокращение ОПЕК+, вероятно, только усилило бы эти опасения", - сказал руководитель сырьевой стратегии в ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

Ситуация с нефтью

3 апреля 2023 года ОПЕК+ объявила о сокращении добычи нефти. Общие обязательства стран ОПЕК+ по сокращению добычи составляют 3,66 млн баррелей в сутки. Цена нефти может подскочить на 10 долларов за баррель.

Организация, как ожидается, к концу 2023 года будет придерживаться уже существующих сокращений добычи на 2 миллиона баррелей в сутки.

Согласно официальным заявлениям, Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, тогда как Ирак сократит добычу на 211 тысяч баррелей в сутки.

ОАЭ заявили, что сократят добычу на 144 тысяч баррелей в сутки, Кувейт объявил о сокращении на 128 тыс. баррелей в сутки, Оман объявил о сокращении на 40 тысяч баррелей в сутки, а Алжир заявил, что сократит добычу на 48 тыс. баррелей в сутки. Казахстан также сократит добычу на 78 тыс. баррелей в сутки.

Габон добровольно сократит добычу на 8000 баррелей в сутки. Отмечается, что не все члены ОПЕК+ присоединились к этому шагу, поскольку некоторые уже выкачивают значительно ниже согласованных уровней из-за нехватки добывающих мощностей.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что добровольное сокращение королевства было мерой предосторожности, направленной на поддержание стабильности рынка нефти.

3 апреля 2023 года впервые за год цена на нефть показала максимальный суточный рост.

Вас также могут заинтересовать новости: