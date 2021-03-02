Ключевая проблема заключается в том, что цена на газ для населения является экономически необоснованной, утверждает Палица

Установление экономически обоснованной оптовой цены на газ позволит снизить тариф для населения до 60%.

Об этом рассказал в интервью изданию "Обозреватель" лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ", народный депутат Игорь Палица.

"Ключевая проблема заключается в том, что цена на газ для населения является экономически необоснованной. Власти делают все, чтобы защитить монополиста на газовом рынке – НАК "Нафтогаз", который формирует 80% тарифа для конечных потребителей.

По установленной сейчас методике, оптовая цена газа, независимо от происхождения, включает в себя прогнозную цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки от NCG до западной границы Украины через Германию, Чехию и Словакию.

То есть Украина, которая самостоятельно добывает 70% потребляемого ею газа, сама устанавливает для него европейскую цену, да еще и приплюсовывает к ней стоимость виртуальной доставки.

"Необходимо безотлагательно пересмотреть методологию расчета оптовой цены газа, которая должна учитывать средневзвешенный показатель фактической себестоимости голубого топлива украинской добычи. По оценкам экспертов, введение экономически обоснованной оптовой цены на газ позволит существенно снизить, до 60%, тариф для украинцев", - подчеркнул Игорь Палица.

По его словам, депутатская группа "Партия "ЗА БУДУЩЕЕ" в Верховной Раде подготовила обращение к президенту с предложением добавить к его поручению от 19 января 2021 года (в отношении аудита тарифов на газ и отопление в регионах) исследование экономической обоснованности методологии расчета оптовой цены природного газа.

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Автор: УНИАН