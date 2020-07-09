"Энергоатом" и народные депутаты заявили о необходимости срочно вывести компанию из кризиса

Нардепы намерены обратиться к Зеленскому с просьбой посодействовать в решении данного вопроса.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом» совместно с народными депутатами и представителями городов-спутников АЭС заявили о необходимости срочно вывести компанию из кризиса, вызванного искусственным снижением выработки на атомных станциях, а также зарегулированностью рынка электроэнергии.

Такие заявления они сделали во время круглого стола, посвященного решению проблем рынка электроэнергии.

"Атомная отрасль, как и вся энергетика, сейчас находится в кризисе. Этот кризис связан со снижением спроса на электроэнергию в условиях пандемии коронавируса, а также кризисом неплатежей на энергорынке", - сказал и. о. президента "Энергоатома" Петр Котин.

По словам Котина, сейчас работают 10 энергоблоков украинских АЭС. Из них 3 работают с балансовыми ограничениями, 2 энергоблока - во внутреннем резерве. А общие балансовые ограничения по выработке составляют 2270 МВт.

"Нам нужно восстановить нашу генерацию до уровня базовой, обеспечить равные условия всем участникам энергорынка. Это означает выход на рынок двусторонних договоров в объеме до 40% нашей мощности. Также необходимо исключить из процесса недобросовестных посредников: "Гарантированный покупатель" получает до 80% нашей электроэнергии, а продает только 3-5%, наращивая задолженность перед нами – на уровне около 2 млрд грн в месяц", - пояснил и. о. президента компании.

Глава "Энергоатома" сообщил, что, несмотря на это, компания в полном объеме выплачивает заработную плату сотрудникам, но в то же время не имеет возможности в полном объеме финансировать производственную и топливную программы.

Присутствующий на круглом столе глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что из-за искаженной действующей модели рынка электроэнергии "Энергоатом", имеющий самую низкую себестоимость производства и выигрывая конкуренцию у других видов генерации, искусственно ограничен в производстве и вынужденно продает гораздо меньше ресурса.

"Конечно, здесь есть административное, ручное вмешательство, которое искажает конкуренцию на рынке... Происходит странная ситуация, когда в условиях кризиса не самой богатой стране фактически не нужна дешевая электроэнергия, что является полным абсурдом", - сказал он.

Герус отметил, что, согласно законодательству, утвержденный Министерством энергетики прогнозный баланс, согласно которому были снижены мощности энергоблоков АЭС, является рекомендательным документом, а не распоряжением для генераций с указанием, какая из них сколько электроэнергии должна вырабатывать. К тому же, первый месяц работы согласно новому прогнозному балансу показал, что фактическое потребление электроэнергии было на 10% выше прогнозного.

"Это означает, что в прогнозный баланс было заложено заниженное потребление, а значит, и заниженное производство для Энергоатома. Либо это ошибка глобального масштаба, либо намеренные действия - в этом еще нужно разобраться", - сказал он. Герус подчеркнул, что из-за этого у компании резко снижаются продажи электроэнергии и, соответственно, ухудшается финансовое состояние.

"Потенциал, который есть у Энергоатома, где атомные блоки уже построены и сроки их эксплуатации продлятся еще несколько десятков лет, - огромный. Мы написали обращение к премьер-министру, его подписали 97 народных депутатов, - о том, что не нужно искусственно останавливать атомные энергоблоки", - отметил депутат.

Также он сообщил, что уже поданы несколько правок к законопроектам, которые позволили бы Энергоатому продавать часть электроэнергии по двусторонним договорам и на экспорт. "Хотелось бы восстановить полноценное функционирование Энергоатома. Атомные блоки - это наше конкурентное преимущество, которого нет в других, соседних странах. Продажа электроэнергии по рыночным ценам позволила бы компании решить свои проблемы", - добавил Герус.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что НАЭК "Энергоатом" оказалась в ситуации, когда на энергорынке правительство больше считается с интересами частных компаний, чем государственных предприятий. Поэтому необходимо "подставить Энергоатому плечо" и помочь ему отстоять государственные интересы.

"Я надеюсь, что мы с коллегами найдем нужные слова и донесем президенту (Владимиру Зеленскому - УНИАН) мысль, что необходимо как можно скорее сделать так, чтобы вы вышли из этого коллапса и начали нормально развиваться", - сказал он, обращаясь к главе "Энергоатома".

Присутствующие на круглом столе главы объединенных территориальных громад и мэры городов-спутников АЭС заявили, что атомную отрасль необходимо срочно вывести из кризиса, поскольку из регионов продолжается отток квалифицированных специалистов. В итоге это это приведет к тому, что атомные станции некому будет обслуживать. "Скоро будет так, что ни в Вараше, ни в Южноукраинске, ни в Нетешине или Энергодаре не пройдут комиссии работники атомных станций – потому что не останется специалистов. Безопасное функционирование ядерных энергоблоков возможно только при наличии высококвалифицированного персонала, который будет обеспечен гарантированной зарплатой и условиями проживания", - сказал мер Нетешина Александр Супрунюк.

"Не нужно стесняться, а нужно жестко лоббировать интересы государственной атомной компании, поскольку самое основное - это интеллект и люди, которые работают в ней. Чтобы специалисты, которые у нас есть, не покинули эту страну", - поддержал коллегу мэр Вознесенска Виталий Луков.

Как сообщал УНИАН, в начале мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «НАЭК «Энергоатом» ежемесячно несет 1 млрд грн убытков из-за необходимости продавать электроэнергию по заниженной цене, поэтому компании нужно дать возможность торговать электроэнергией по рыночным ценам.

27 мая временно исполняющий обязанности президента Энергоатома Петр Котин заявил, что производство электроэнергии на атомных станциях упало до исторического минимума - 6630 МВт. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Министерством энергетики, предусматривает вывод в вынужденный простой трех энергоблоков украинских АЭС и работу на пониженной мощности еще 5 энергоблоков. А по словам Петра Котина, для выполнения плановых ремонтов нет необходимости ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв.

Энергобаланс был пересмотрен в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии. Более 20% рынка ВИЭ принадлежит энергохолдитнгу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. В то же время на тепловых электростанциях, большинство из которых также входит в энергохолдинг ДТЭК, предполагается несущественное снижение доли генерации.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии. На Энергоатом возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность работы всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram