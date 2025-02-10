Владимир Омельченко отметил, что серьезное похолодание ожидается только ночью.

Несколько дней в отдельных областях Украины применяли экстренное отключение электричества, что стало последствием российских ударов. Украинцы опасаются, что с наступлением морозов почасовые графики отключений могут вернуться.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что хоть отключения были точечными, но не стоит забывать про накопительный эффект от российских атак, что в результате может привести к обесточиванию.

При этом он считает, что для исключения возвращения графиков нужно соблюдение лишь двух условий.

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"Увеличить импорт в этот период и экономить энергоресурсы. Чтобы бытовые потребители и промышленники начали экономить, особенно в пиковые утренние и вечерние часы. Если брать вечер, где-то с 17:00 до 22:00 нужно максимально бережно потреблять электроэнергию. И тогда, скорее всего, мы не вернемся к графикам плановых отключений", - считает эксперт.

По его словам, серьезные морозы ожидаются только ночью, а в целом температура не критично низкая, поэтому есть все шансы, что период морозов пройдет без графиков. Также он напомнил, что пессимистичные прогнозы на эту зиму не сбылись.

"Был исключительно теплый декабрь, в январе фактически не было минусовых температур. Уникальное погодное явление, я не видел такого в своей жизни. Но не стоит расслабляться, впереди февраль и март. Думаю, самое сложное в этом сезоне еще впереди", - подытожил Омельченко.

Графики отключения света в Украине - последние новости

С 3 февраля в ряде областей Украины вводили графики отключений света. В частности, тогда речь шла о Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате ракетно-дронных обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи энергетики вынуждены применить аварийные отключения.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что 10 февраля будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

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