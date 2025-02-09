В понедельник, 10 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Об этом сообщает Укрэнерго.
Отмечается, что ограничения будут применяться в период с 6 до 21 часа.
"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
В то же время подчеркнули, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.
В "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Поэтому посоветовали следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго соответствующего региона в соцсетях.
Отключение света в Украине: последние новости
В Украине вводили аварийные отключения 7 февраля. Речь шла о Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях. Ограничения касались промышленных потребителей.
В начале февраля министр энергетики Герман Галущенко объяснял, что на введение графиков отключений электроэнергии не влияет температура воздуха, а лишь последствия российских атак на энергосистему Украины.