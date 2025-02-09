Ограничения будут применяться в период с 06:00 до 21:00.

В понедельник, 10 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что ограничения будут применяться в период с 6 до 21 часа.

"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак", - сообщили в ведомстве.

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Там добавили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В то же время подчеркнули, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

В "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Поэтому посоветовали следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго соответствующего региона в соцсетях.

Отключение света в Украине: последние новости

В Украине вводили аварийные отключения 7 февраля. Речь шла о Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях. Ограничения касались промышленных потребителей.

В начале февраля министр энергетики Герман Галущенко объяснял, что на введение графиков отключений электроэнергии не влияет температура воздуха, а лишь последствия российских атак на энергосистему Украины.

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