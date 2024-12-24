Графики отключений света могут вернуться, если среднесуточная температура упадет до ниже -7°C.

Вчера, 23 декабря, энергетики устранили некоторые аварийные повреждения, поэтому украинцы могут не переживать по поводу графиков отключения электроэнергии. Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире телеканала "Киев24".

"На сегодня не предполагается почасовые плановые отключения. Нет у нас сетевых ограничений для населения, и также ограничений, связанных с дефицитом мощности электрической энергии. Эта информация была передана компании "Укрэнерго", и вчера устранили некоторые аварийные повреждения, которые были в системе передачи. И сегодня здесь таких проблем нет, поэтому следует ожидать, что люди будут с электрической энергией сегодня, если, безусловно, не случится новый, мощный, массированный обстрел украинской энергетической системы. Это уже предсказать никто не может", - сказал Омельченко.

По словам эксперта, графики почасовых отключений света скорее всего снова вернутся в жизнь украинцев, если среднесуточная температура упадет до ниже -7°C.

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23 декабря в некоторых регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии. В частности, графики не действовали - в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и других областях. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко тогда объяснил, что это произошло из-за очень высокого потребления.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев сообщил в комментарии УНИАН, что ночью 23 декабря вражеские дроны атаковали Киевскую область и повредили линию электропередачв Бориспольском районе. Из-за этого в регионе и других областях были введены экстренные отключения электричества.

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