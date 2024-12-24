Эксперт назвал условие, при котором графики почасовых отключений света снова вернутся в жизнь украинцев / коллаж УНИАН, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Вчера, 23 декабря, энергетики устранили некоторые аварийные повреждения, поэтому украинцы могут не переживать по поводу графиков отключения электроэнергии. Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире телеканала "Киев24".

"На сегодня не предполагается почасовые плановые отключения. Нет у нас сетевых ограничений для населения, и также ограничений, связанных с дефицитом мощности электрической энергии. Эта информация была передана компании "Укрэнерго", и вчера устранили некоторые аварийные повреждения, которые были в системе передачи. И сегодня здесь таких проблем нет, поэтому следует ожидать, что люди будут с электрической энергией сегодня, если, безусловно, не случится новый, мощный, массированный обстрел украинской энергетической системы. Это уже предсказать никто не может", - сказал Омельченко.

По словам эксперта, графики почасовых отключений света скорее всего снова вернутся в жизнь украинцев, если среднесуточная температура упадет до ниже -7°C.

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23 декабря в некоторых регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии. В частности, графики не действовали - в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и других областях. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко тогда объяснил, что это произошло из-за очень высокого потребления.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев сообщил в комментарии УНИАН, что ночью 23 декабря вражеские дроны атаковали Киевскую область и повредили линию электропередачв Бориспольском районе. Из-за этого в регионе и других областях были введены экстренные отключения электричества.

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