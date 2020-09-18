Фон дер Ляйен отметила, что долгое время к «Северному потоку-2» относились как к «исключительно экономическому проекту»

Газопровод «Северный поток-2» является политическим проектом.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает LesEchos.

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Фон дер Ляйен отметила, что долгое время к «Северному потоку-2» относились как к «исключительно экономическому проекту».

"Поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению", - заявила Фон дер Ляйен

«Я убеждена, что это также и очень политический проект. Но поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению. Наша надежда на дальнейшее улучшение наших отношений благодаря этому трубопроводу уменьшается. Россия не собирается менять свое отношение из-за этой инфраструктуры. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий круг отношений с Москвой», - заявила глава Еврокомиссии.

"Наша надежда на дальнейшее улучшение наших отношений благодаря этому трубопроводу уменьшается", - отметила Фон дер Ляйен

Отравление Навального

20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

Что за этим последовало

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

6 сентября министр иностранных дел Германии Гайко Масс в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

В тот же день министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе касательно недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем, как заявил 7 сентября представитель канцлера Германии, Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на будущем газопровода «Северный поток-2».

8 сентября 2020 года в Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Германией по «Северному потоку-2».

В тот же день, 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2".

9 сентября 2020 года Польша предложила Германии альтернативу "Северному потоку-2".

11 сентября 2020 года власти Германии заявили о том, что рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

12 сентября 2020 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о заморозке газопровода "Северный поток – 2" в руках Германии, а не Евросоюза.

13 сентября 2020 года Дания поддержала остановку строительства "Северного потока-2".

16 сентября 2020 года президент Австрии заявил, что не видит связи между "Северным потоком-2" и отравлением Навального.

17 сентября Европейские власти потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

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Автор: УНИАН