Германия также освобождает экспортеров металлопродукции от доплаты за "зеленый" тариф на электроэнергию.

Федеральное министерство экономики Германии намерено освободить производителей "зеленого" водорода, использующих в своем производственном цикле электроэнергию из возобновляемых источников энергии, от уплаты надбавки для поддержки "зеленых" энергетиков.

Об этом, как пишут "Українські новини", сообщает издание S&P Global со ссылкой на юрфирму Pinsent Masons.

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Ожидается, что эта норма будет зафиксирована в текущей реформе Закона о возобновляемых источниках энергии (Renewable Energy Sources Act, EEG 2021). Соответствующее положение содержится также в Национальной водородной стратегии, утвержденной правительством Германии в рамках перехода на безуглеродную климатически нейтральную экономику до 2050 года.

Новый закон EEG 2021 находится на финальной стадии принятия и вступит в силу, как ожидается, в начале следующего года. Недавно в Бундестаге прошли слушания по поводу соответствующего постановления Федерального правительства, сейчас он находится на рассмотрении Комитета по экономразвитию.

Согласно пояснительной записке Минэкономики Германии, "зеленая" надбавка в тарифе на электроэнергию сокращается до нуля только для тех заводов, производящих "зеленый" водород, которые будут запущены до января 2030 года. Цель нововведения – не допустить отток водородных производственных мощностей за пределы Германии.

Надбавка к тарифу на электроэнергию в Германии для выплат производителям из ВИЭ в 2019 году составляла 6,41 евроцента за кВт.-ч. В 2020 году ее размер находится в пределах 6,5-6,7 евроцента.

Напомним, что ранее министр экологии Франции Барбара Помпили сообщила о намерении правительства Франции ретроспективно сократить тарифы для солнечных и ветровых электростанций, построенные в 2006-2010 годах, для уменьшение текущих выплат их владельцам.

Как пояснила Помпили, такая инициатива французского правительства связана с тем, что владельцы солнечных и ветровых электростанций получают сверхприбыли.

Сокращение тарифов коснется около 800 крупных проектов, в том числе порядка 150 проектов госкомпании Electricitede France SA. Франция сейчас платит владельцам этих проектов 750 млн евро в год и за счет снижения тарифов прошлых лет планирует сэкономить 400 млн евро в год, или 4 млрд евро до 2030 года.

Напомним, что Германия также освобождает экспортеров металлопродукции от доплаты за "зеленый" тариф на электроэнергию. Это связано с тем, что металлургам необходимо конкурировать на внешних рынках с другими производителями, у которых энергетические затраты ниже.

В Украине 21 июля Верховная Рада приняла закон 810-IX о снижении и компенсации "зеленого"" тарифа энергетикам. Тем не менее, даже после такого сокращения "зеленый" тариф в Украине более чем в 2 раза выше, чем в Германии.

Ранее Европейская комиссия заявляла, что во 2-м квартале цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе.

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Автор: УНИАН