Во всех других регионах Украины аварийные отключения не планируются.

НЭК "Укрэнерго" применила дополнительные аварийные отключения в Киеве и восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

"Сейчас дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, которые постигли энергетическую инфраструктуру во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей.

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"Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимости применять еще большие объемы ограничений. После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения", - добавили в компании.

Во всех других регионах Украины аварийные отключения не планируются.

Веерные отключения света в Украине

Как сообщал УНИАН, объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии.

Украине для восстановления объектов энергетики, которые в течение последних недель обстреливают российские оккупанты, необходимо минимум 7,5 миллиарда гривен.

12 ноября плановые отключения электроэнергии для потребителей будут применять в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях и Киеве.

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