Брюссель планирует получать сжиженный природный газ из США и Катара, а также энергию из "зеленых" источников.

Евросоюз разработал план замещения газа из РФ.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет DW.

По словам комиссара ЕС, Евросоюз импортирует из России 155 миллиардов кубометров в год. В рамках новой стратегии Брюссель планирует получить 50 миллиардов кубометров за счет ввоза сжиженного природного газа (СПГ) из США или Катара, 10 миллиардов кубометров - имеющимся трубопроводам, аналог еще 25 миллиардов кубометров будет произведено за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей.

Восстановление работы угольных электростанций также является одним из возможных вариантов, добавил Бретон.

Еврокомиссар констатировал, что президент РФ Владимир Путин использует "газ, чтобы разделить нас", и "на протяжении многих лет делал все, чтобы поделить Европу".

"Он пытался разъединить нас с помощью своей вакцины Sputnik, которая не сработала, он сделал все, чтобы вмешаться в наши демократии при помощи Russia Today, а теперь использует газ, чтобы разделить нас", - констатировал бывший министр экономики и финансов Франции.

Ранее российский концерн "Газпром" приостановил поставка голубого топлива в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию. Формальным поводом стал отказ этих стран платить за российский газ в рублях. Такое требование Кремль выдвинул после начала полномасштабного вторжения в Украину. Евросоюз отверг эти условия.

Вас также могут заинтересовать новости: