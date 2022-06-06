Евросоюз разработал план замещения газа из РФ.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет DW.
По словам комиссара ЕС, Евросоюз импортирует из России 155 миллиардов кубометров в год. В рамках новой стратегии Брюссель планирует получить 50 миллиардов кубометров за счет ввоза сжиженного природного газа (СПГ) из США или Катара, 10 миллиардов кубометров - имеющимся трубопроводам, аналог еще 25 миллиардов кубометров будет произведено за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей.
Восстановление работы угольных электростанций также является одним из возможных вариантов, добавил Бретон.
Еврокомиссар констатировал, что президент РФ Владимир Путин использует "газ, чтобы разделить нас", и "на протяжении многих лет делал все, чтобы поделить Европу".
"Он пытался разъединить нас с помощью своей вакцины Sputnik, которая не сработала, он сделал все, чтобы вмешаться в наши демократии при помощи Russia Today, а теперь использует газ, чтобы разделить нас", - констатировал бывший министр экономики и финансов Франции.
Ранее российский концерн "Газпром" приостановил поставка голубого топлива в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию. Формальным поводом стал отказ этих стран платить за российский газ в рублях. Такое требование Кремль выдвинул после начала полномасштабного вторжения в Украину. Евросоюз отверг эти условия.