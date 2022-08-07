Причинами являются влияние предложения на энергетический баланс и безопасность стран.

Польша и Венгрия в пятницу отказались поддерживать предложение Европейской комиссии сократить потребление газа на 15% в зимний период на фоне энергетического кризиса.

Об этом пишет Reuters.

Венгрия, которая ведет переговоры о закупке газа из России, была единственной страной, которая выступила против соглашения на прошлой неделе и поставила под сомнение законность правил ЕС, которые влияют на национальный энергетический баланс и энергетическую безопасность страны.

Польша также выступила против инициативы Еврокомиссии, несмотря на поддержку соглашения на прошлой неделе. Польша назвала правовую основу закона "дефектной" и заявила, что решения, которые влияют на энергетический баланс стран-членов, должны приниматься с единогласным одобрением всех стран.

Однако, два голоса против не помешали принятию постановления о добровольном сокращении спроса на газ, которое нуждалось в поддержке только 15 стран.

Как сообщал УНИАН, 20 июля Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести добровольное 15-процентное сокращение потребления газа на случай прекращения поставок российского топлива в Европу.

15-процентное сокращение продлится с 1 августа по 31 марта следующего года и будет рассчитываться на основе среднего потребления каждой страны за тот же период в течение 2016-2021 годов.

По данным СМИ, страны ЕС по графику наполняют газохранилища, уровень заполненности которых должен достигать 80%, но цена является исторически высокой.