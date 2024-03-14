Болгарское издание опубликовало утечку документов из электронной почты россиян о дорожной карте строительства.

Кремль через российские и белорусские компании полностью контролировал строительство газопровода в обход Украины под названием "Турецкий поток" через Болгарию в 2019-2021 годах, несмотря на заявления тогдашнего премьер-министра Бойко Борисова о том, что проект находится под контролем болгарского правительства. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на издание "Капитал", которое опубликовало утечку документов из электронной почты россиян о дорожной карте строительства.

Отмечается, что газопровод, который пролегает через Болгарию, транспортирует российский газ в Сербию и Венгрию. С начала 2025 года "Турецкий поток" останется единственным газопроводом, который транспортирует российский газ в ЕС.

"Со взломанной электронной почты российского политика Александра Бабакова, который с 2014 года неоднократно попадал под санкции за российскую агрессию в Украине, и которого называют одним из организаторов тайного финансирования политических формирований в нескольких странах, произошла утечка документов. Также есть утечка документов с электронной почты помощника Бабакова Евгения Зобнина", – говорится в материале.

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Документы свидетельствуют, что в 2018-2020 годах Россия взяла под полный контроль весь проект. Власти Болгарии впервые провели тендер на строительство газопровода, который в начале 2019 года выиграл саудовский консорциум Arkad. Соглашение было финализировано 14 октября 2019 года во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Как пишет издание, в частности, была достигнута договоренность о передаче управления проектом газопровода через Болгарию от саудовского консорциума Arkad российской стороне путем назначения субподрядчиков.

18 ноября 2019 года было подписано обязывающее соглашение об управлении между россиянами и саудовским консорциумом. Россия заплатила саудовцам сначала 50 миллионов долларов, а затем еще 35 миллионов долларов в качестве компенсации.

В 2020 году российские и белорусские компании начали строительство трубопровода в Болгарии. Их согласовала болгарская государственная компания Bulgartransgaz, которая владеет газовой инфраструктурой в стране.

В тендерной документации "Аркад" не указал субподрядчиков, что означает, что участие российской и белорусской компаний было политически одобрено властями Болгарии, добавили СМИ.

Российские энергоресурсы – последние новости

Ранее Euractiv сообщило, что Болгария станет основным маршрутом импорта российского газа в Европейский Союз в 2025 году. Отмечается, что в связи с ожидаемым прекращением транзита российского газа через Украину в конце этого года, газопровод "Балканский поток" через Болгарию станет основным маршрутом поставки для ЕС.

С пятницы, 1 марта, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии – подконтрольный России "Лукойл Нефтехим Бургас" –​​​​​​​ прекратил переработку российской нефти. Такую норму содержит закон, принятый парламентом страны.

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