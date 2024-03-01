Вступил в силу законопроект, принятый парламентом страны.

С пятницы, 1 марта, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии – подконтрольный России "Лукойл Нефтехим Бургас" – прекращает переработку российской нефти. Такую норму содержит закон, принятый парламентом страны, пишет BTA.

Также указанный документ запрещает экспорт топлива, произведенного из российской нефти с 1 января 2024 года.

"Таким образом Болгария прекратила действие исключения для эмбарго ЕС на импорт нефти из России, которое Еврокомиссия предоставила Болгарии в 2022 году из-за специфического географического расположения страны. Согласно действующему законодательству, исключение должно было быть отменено 1 октября 2024 года", – говорится в сообщении.

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До 31 декабря 2023 года Национальное таможенное агентство должно провести инвентаризацию складов и составить инвентаризацию запасов топлива и сырой нефти. Топливо, которое не может быть продано на рынке Болгарии по экологическим соображениям, может быть экспортировано согласно процедуре, установленной регламентом ЕС.

Как сообщает болгарское информационное издание "БГНЕС", это означает, что с сегодняшнего дня вступает в силу полный запрет на ввоз российской нефти в страну.

Энергоресурсы РФ

Ранее УНИАН писал, что Болгария станет основным маршрутом импорта российского газа в Европейский Союз в 2025 году. В связи с ожидаемым прекращением транзита российского газа через Украину в конце этого года, газопровод "Балканский поток" через Болгарию станет основным маршрутом поставок для ЕС.

В то же время усиление санкций США ухудшает торговлю нефтью Индии с Россией, заставляя переработчиков рассматривать других поставщиков. РФ все еще является доминирующим поставщиком в Индию, но наблюдаются признаки того, что нефтепереработчики покупают больше в других странах.

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