Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли рекордно низкого уровня, что создает серьезные риски для стабильности энергосистемы. Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова.

"Также надо отметить, что недостаточный уровень наполненности подземных хранилищ газа тоже плохо отражается на энергетической системе, поскольку на сегодняшний день у нас в хранилищах находится газа менее 10% от их проектной мощности, имеется в виду активного газа, или 2,9 миллиарда кубических метров, что исторически низкий рекорд, по сути. В среднем в Европейском союзе этот показатель составляет 49%", - подчеркнул эксперт.

По его словам, ситуация осложняется похолоданием, что приведет к росту потребления газа. Омельченко подчеркнул, что при таких условиях Украина не сможет обойтись без импорта голубого топлива.

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"Кроме того, нам не обойтись без увеличения импорта электрической энергии и природного газа, потому что практически наши подземные хранилища на сегодня не могут уже обеспечить потребности экономики, населения при тех запасах, что есть сейчас", - заявил эксперт.

По прогнозам Омельченко, ближайшие две недели будут критическими для энергетической системы страны.

"Поэтому безусловно, что ситуация в следующие две недели будет сложная", - предупредил он.

Недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно потребует не менее 1 млрд куб. м до конца 2025 года.