Запасы газа в украинских газовых хранилищах ежедневно сокращаются на два-три процента. При этом закачка главного зимнего топлива не осуществляется с начала октября.

К началу зимы наполненность украинских хранилищ составит лишь половину общего объема - порядка шестнадцати миллиардов кубометров из максимально возможных 31 миллиарда. Хотя еще год назад в это время Украина хвасталась рекордными запасами газа - почти двадцать семь миллиардов кубов и даже хотела продавать его в Европу.

За первый полный месяц отопления этого года из хранилищ было выкачано более двух миллиардов кубов голубого топлива. И это при том, что нынешняя осень была очень благоприятной: средняя температура по стране в ноябре была на уровне плюс семь - восемь градусов.

Впереди еще четыре с половиной месяца, когда стране необходимо будет отапливать жилые дома и все объекты инфраструктуры. Объемы потребления газа в большой степени будут зависеть от погодных показателей: в морозные дни отбор газа растет, а с оттепелью снижается.

Украинские чиновники попросят Дедушку Мороза о сказочном подарке – "субтропической зиме"

Представители власти заверяют, что Украине газа на зиму хватит. Но элементарный математический подсчет говорит о том, что это произойдет только при условии, что все украинские чиновники и энергетики попросят Дедушку Мороза о сказочном подарке – "субтропической зиме", чтобы температура воздуха ниже нуля вообще не опускалась.

И чтобы у всех граждан в многоэтажках появилась техническая возможность самостоятельно устанавливать нужный температурный режим, а не регулировать климат в квартире открытием форточек или включением газовых горелок.

К сожалению, логика и математика – это не сказочные герои, они безжалостно правдивы и часто наказывают глупцов.

Госкомпания "Укргазвыдобування" по плану должна добывать ежесуточно порядка 37 миллионов кубометров голубого топлива. Если добавить результаты частных компаний, то получается общий объем добычи газа в нашей стране в объеме 55 миллионов кубометров газа в сутки.

Общая потребность Украины в газе в зимний отопительный сезон составляет ежесуточно порядка 130-140 миллионов кубометров. Из этого объема, бытовые потребители и производители тепла вместе потребляют порядка 80-90 миллионов кубометров газа в сутки.

Соответственно разницу между потреблением в стране и ежесуточной добычей отечественного газа необходимо покрыть из запасов, предварительно закачанных в хранилища. Согласно подсчетам: с декабря и до середины апреля Украина выкачает еще около одиннадцати миллиардов кубов.

Меж тем, стоит учитывать, что из остающихся в хранилищах шестнадцати миллиардов кубометров газа, три-четыре миллиарда не принадлежат Украине, а находятся там на хранении от зарубежных европейских компаний. И на них в полной мере рассчитывать не стоит.

Длительные морозы в январе-феврале могут привести к суточному дефициту топлива до около тридцати миллионов кубометров. Чтобы не отключать бытовых потребителей, правительству, возможно, придется ограничивать поставки газа промышленным предприятиям.

И вот может выйти следующая ситуация: уже к марту в украинских хранилищах останутся минимальные запасы, которые нельзя выкачивать, поскольку эти объемы поддерживают необходимое давление в газотранспортной системе и хранилищах – это буферный газ. А часть ресурса не будет принадлежать нашей стране.

Самый болезненный вопрос для украинцев – цена на газ

Но на этом энергетические проблемы не завершатся. После того, как мы с горем пополам пройдем отопительный сезон, потребность страны в газе все равно останется, и здесь самый болезненный вопрос для украинцев – цена на газ – получит новую актуальность.

С 1 мая закончит свое действие введенная правительством фиксированная цена на газ для населения, и Украина как раз начнет закачку на хранение голубого топлива уже по рыночной цене, которая сейчас достигает 35 гривень за кубометр. И никто не знает, какой она будет весной и летом.

Плюс, условия полученного от ключевого кредитора нашей страны Международного валютного фонда финансирования, предусматривают существенное повышение цен на газ для населения.

Следующий отопительный сезон грозит стать еще более шоковым

Это значит, что следующий отопительный сезон грозит стать еще более шоковым для потребителей. Если вся Украина за это время не утеплится и не проведет масштабную энергетическую модернизацию жилого сектора и других общественных объектов – оплачивать "космические" счета за коммуналку украинцы просто не смогут.

Анна Бредихина