Личные счета и тарифы останутся неизменными, а реквизиты для оплаты будут новые.

С 1 января газ жителям Ровенской и Закарпатской областей будут доставлять филиалы компании" Газсети", находящейся в структуре "Нафтогаза". Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Соответствующие лицензии сегодня выдала НКРЭКУ. Бесперебойная доставка газа будет осуществляться для более чем полумиллиона клиентов", - говорится в сообщении.

В свою очередь, лицензии на распределение газа АО "Ровногаз" и АО "Закарпатгаз" теряют свою силу.

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"Личные счета и тарифы останутся неизменными, а реквизиты для оплаты будут новые", — добавили в "Нафтогазе".

Подробную информацию по вопросам распределения и потребления газа можно получить по телефонам:

066-300-2-888

098-300-2-888

093-300-2-888

Национализация облгазов

Недавно НАК "Нафтогаз Украины" забрала "под крыло" четыре последние облгазы Фирташа. Под управление группы "Нафтогаз" перешли газораспределительные предприятия, которые планировали передать под контроль государства до конца текущего года.

В мае 2022 года Печерский суд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

После этого, 30 июня 2022 года, Кабинет министров Украины передал эти активы, ранее принадлежавшие компании РГК Дмитрия Фирташа, в управление госпредприятию "Черноморнефтегаз" (которое управляется НАК "Нафтогаз Украины").

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