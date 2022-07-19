Франция хочет вернуть обремененную долгами EDF в полную государственную собственность

Правительство Франции намерено национализировать энергетическую компанию Electricite de France (EDF).

Об этом сообщает Bloomberg.

Планируется, что правительство выкупит часть акций компании за 9,7 млрд евро, или $9,9 млрд за, чтобы полностью ее национализировать на фоне энергетического кризиса в Европе.

Министерство финансов Франции отмечает, что государство предложило 12 евро за акцию для приобретения 16% акций EDF, которыми оно еще не владеет. Государство предлагает цену на 53% выше к цене закрытия акций EDF в 7,84 евро 5 июля.

Издание отмечает, что Франция хочет вернуть обремененную долгами EDF в полную государственную собственность, чтобы контролировать счета за электроэнергию для домохозяйств на фоне попыток снизить зависимости страны от импорта энергоносителей.

Государству уже принадлежит 84% компании EDF, которой грозили незапланированные отключения атомных блоков. По оценкам рейтингового агентства S&P, долг EDF в этом году может достичь почти 100 млрд евро. Держатели облигаций компании заявили, что предлагаемый выкуп является долгожданным сигналом поддержки со стороны правительства.

EDF:

EDF - один из крупнейших производителей электроэнергии в мире. Атомный гигант управляет широким портфелем генерирующих мощностей, достигающим более 120 гигаватт в Европе, Южной Америке, Северной Америке, Азии, Ближнем Востоке и Африке.

Война в Украине и ситуация во Франции:

10 июля 2022 года Министр экономики Франции заявил, что РФ может полностью прекратить поставки газа в Европу.

11 июля 2022 года стало известно о том, что во Франции переводят котлы на мазут на случай остановки поставок российского газа.

11 июля сообщалось о том, что EDF пытается удовлетворить потребности Франции из-за перебоев на устаревших электростанциях.

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