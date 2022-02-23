Александр Дубинский внес в Верховную Раду альтернативный законопроект №7038-2.

Сегодня, 23 февраля, через парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с нарушением регламента утвердили законопроект №7038-д. Он подразумевает повышение ренты на добычу газа в Украине, что может навредить внутренней газодобыче.

"Хочу, чтобы все понимали последствия. Принятие законопроекта приведет к сокращению добычи газа украинскими частными производителями и к общему падению украинской добычи в общем балансе. Что будем компенсировать за счет импортного газа. То есть мы соберем больше ренты, в случае повышения ставок, и направим эти средства на закупку импортного газа. Этим законом мы фактически профинансируем Газпром", — объяснял сегодня коллегам на заседании Комитета народный депутат Александр Дубинский.

Тем не менее, законопроект поддержали. При этом не были соблюдены сроки и процедуры рассмотрения, в том числе по части подачи альтернативных проектов.

Авторы документа обосновывают необходимость скорого принятия законопроекта тем, что нужны средства на выплаты вознаграждений вакцинированным украинцам.

По оценкам экспертов, повышение ренты выльется в сокращение украинской добычи природного газа, которая и без того уменьшается: в 2021 году — с 20,2 млрд куб. м до 19,8 млрд куб. м. Что еще больше усиливает зависимость Украины от импортных поставок.

Александр Дубинский внес в Верховную Раду альтернативный законопроект №7038-2, которым хочет решить газовую проблему путем стимулирования роста добычи газа на территории Украины. Он предусматривает сохранение до 2028 года стимулирующую ставку рентной платы для природного газа, добытого из новых скважин.

Для "старых" скважин также на период до 2028 года предусмотрено стимулирование роста добычи природного газа при увеличении физических объемов этой добычи по сравнению с предыдущим годом. Предлагается применять понижающий коэффициент к "базовым" ставкам рентных платежей, предусмотренным в Налоговом кодексе. Это значит, что газодобытчики будут получать своего рода скидку. Причем, чем больше увеличение физических объемов добычи природного газа — тем больше скидка: при увеличении объемов добычи газа на 50% и более предлагается коэффициент 0,7.

В законопроекте Александра Дубинского ставки рентных платежей тоже дифференцированы в зависимости от рыночных цен, только их максимальные размеры установлены на уровне ныне действующих. Все нормы этого законопроекта вступают в силу с 1 января следующего года.