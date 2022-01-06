Чтобы не допустить сценария Казахстана, украинская власть должна превентивно реагировать на проблему, используя деньги, которые сейчас есть в бюджете.

Фиксация цен на энергоносители может привести Украину к повторению сценария, который сейчас разворачивается в Казахстане.

Как сообщила пресс-служба Центра экономической стратегии (ЦЭС), об этом рассказал директор ЦЭС Глеб Вышлинский в эфире одного из телеканалов.

В ЦЭС напомнили, что с 1 января стоимость автогаза в Казахстане выросла вдвое, что сразу привело к массовым беспорядкам. Сейчас власти Казахстана вынужденно вернулись к ручному регулированию цены на автогаз.

Несмотря на рост мировых цен на энергоносители, украинская власть также пытается стабилизировать их путем искусственного сдерживания.

"Если мы пойдем таким путем, как в Казахстане — держать цены вручную, пока не закончатся деньги, то позже резкое подорожание (де-факто возвращение рыночной цены) станет для многих трагедией", - отмечает Вышлинский.

Читайте такжеВ ручном режиме: кому Кабмин поможет с газовыми тарифами, а кто остался за бортомНедавние решения правительства относительно специальных цен на газ для отдельных производителей выглядят непродуманными, а механизм действия нововведений – непонятными. К тому же есть большой риск обжалования таких решений в суде.

По словам эксперта, пока проблема только начинает раскручиваться, властям нужно придумывать целостный механизм невмешательства в рынок, а использование денег, которые есть в бюджете: через механизм субсидий, снижение ставок НДС на определенный период для отдельных товаров и энергоносителей, а также социальные выплаты.

Чтобы не допустить сценария Казахстана, украинские власти должны превентивно реагировать на проблему, используя деньги, которые есть сейчас в бюджете, отметили в ЦЭС.

Ситуация в Казахстане: что известно

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В стране ввели чрезвычайное положение, проводятся антитеррористические операции.