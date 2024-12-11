Отмечается, что компания больше не имеет никаких контрактов на поставку с "Газпром экспорт" и не ведет никакого бизнеса в России.

Австрийская компания OMV расторгла контракт на поставку газа с "Газпром экспорт", являющейся дочерней компанией российского гиганта "Газпром".

Об этом сообщается в пресс-релизе OMV, обнародованном 11 декабря. Отмечается, что контракт был заключен в 2006 году и должен был действовать до 2040 года. Его расторгли из-за "многочисленных существенных нарушений" со стороны российской компании.

С 16 ноября 2024 года "Газпром экспорт" прекратил поставки газа в адрес OMV. Объемы поставок по этому контракту с однозначным потенциалом маржи в миллионы евро в год были полностью диверсифицированы за счет альтернативных источников газа в течение последних трех лет.

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В рамках постоянной стратегии диверсификации портфель поставок газа OMV сейчас охватывает несколько источников поставок: собственная добыча газа в Норвегии и Австрии, сторонние газодобывающие компании, а также дополнительные долгосрочные объемы запасов природного газа:

"Газовые хранилища OMV в Австрии сейчас заполнены примерно на 85%. OMV способна выполнить все контракты со своими клиентами на поставку газа из альтернативных источников".

Отмечается, что компания OMV больше не имеет никаких контрактов на поставку с "Газпром экспорт" и не ведет никакого бизнеса в России.

Экспорт российского газа в Австрию: что предшествовало

В конце ноября агентство Reuters сообщило, что российский газовый гигант "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию. Тогда сообщалось, что причиной стало изъятие австрийской группой российского газа в качестве оплаты по арбитражному решению.

Австрийская сторона выиграла арбитраж в Германии против "Газпрома" на 230 миллионов евро в связи с нерегулярными поставками газа в свое немецкое подразделение. Через три дня "Газпром" приостановил поставки газа.

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