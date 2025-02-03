Чтобы отказаться от российского природного газа, Европа нашла новые источники энергии, но высокие цены давят на экономику.

За три года полномасштабного вторжения России в Украину, которое вызвало энергетический кризис в Европе, регион изменил способы производства и хранения энергии. Газ из РФ, который долгое время был спасательным кругом Европы, заменили другими источниками.

Издание The New York Times пишет, что с 2021 года выработка энергии ветра и солнца выросла примерно на 50%. По всему континенту планируется строительство новых атомных электростанций. Однако энергетическая безопасность Европы остается хрупкой.

Регион производит гораздо меньше природного газа, чем потребляет, и по-прежнему в значительной степени зависит от других стран. Природный газ, от которого зависит цена на электроэнергию, стоит примерно в четыре раза дороже, чем в США. Высокие цены на энергоносители создают нагрузку и вынуждают закрывать заводы, ослабляя экономику Европы.

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Цены взлетели в 2022 году из-за опасений, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, а также из-за других факторов. Страны объединились, чтобы совместно использовать топливо и другие источники энергии, а также строить или модифицировать инфраструктуру для его транспортировки. По прогнозам, эти усилия позволят снизить зависимость Европы от российского газа до 8% поставок в 2025 году с 35% в 2021 году, считает Анна Гальцова, аналитик исследовательской компании S&P Global Commodity Insights.

В настоящее время Норвегия является крупнейшим поставщиком газа, в основном через сеть трубопроводов. Но Россия стала крупным поставщиком сжиженного природного газа, уступая в 2024 году только США.

Европа строила больше проектов по возобновляемым источникам энергии, чтобы восполнить пробелы. До вторжения России около трети электроэнергии в Европе вырабатывалось из возобновляемых источников, чему способствовало наращивание ветровой и солнечной энергетики. По данным S&P Global Commodity Insights, в 2024 году ветряные и солнечные электростанции впервые произвели больше электроэнергии, чем ископаемое топливо.

Но переход на возобновляемые источники энергии требует больших затрат. Хотя общие цены на энергоносители снизились по сравнению с пиком в 2022 году, тарифы на газ и электроэнергию остаются высокими. Возобновляемые источники показали значительный прогресс, но все еще требуют значительных инвестиций, чтобы восполнить пробелы в периоды отсутствия ветра и солнца.

Главной альтернативой российскому газу является сжиженный природный газ, но это относительно дорогой вариант. Поскольку газ жизненно важен для промышленности, отопления и производства электроэнергии, отказ от российских поставок дается с трудом.

Европа находится во власти глобальных рынков, участвуя в борьбе за СПГ с такими странами, как Китай и Южная Корея. Недавно цены на него взлетели до самого высокого уровня за год, что нанесло ущерб бизнесу и усугубило кризис стоимости жизни в Европе.

Крупнейшим источником сжиженного природного газа являются США, в основном терминалы на побережье Персидского залива, которые обеспечивают почти половину поставок в Европу. В европейских странах наблюдается бум строительства терминалов для СПГ, особенно в Германии, где до энергетического кризиса их не было.

Хотя импорт российского газа по трубопроводам резко сократился, Европа увеличила закупки российского СПГ, который поступает через порт. Времени на разработку новых ресурсов, чтобы компенсировать потерю газа из России, не хватило.

Поставки российского СПГ в Европу - последние новости

Импорт СПГ из России в прошлом году достиг рекордных показателей и составляет более 20% от общего импорта блока сверхохлажденного топлива. Более 90% объемов было получено с заводов, контрольный пакет акций которых принадлежит "Новатэку": "Ямал СПГ" и "Высоцк СПГ".

Недавно "Высоцк" попал под санкции США. Президент Дональд Трамп дал понять, что готов ввести дополнительные ограничения в отношении России, если Кремль не прекратит войну против Украины в ближайшее время.

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