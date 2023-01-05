Российская нефть за год подешевела почти в полтора раза.

В декабре 2022 года средняя цена главной марки российской нефти Urals опустилась до 50,5 долларов за баррель. Об этом сообщает Министерство финансов России.

"Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере $50,47 за баррель, что в 1,44 раз ниже, чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель)", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что это заметно меньше так называемого "потолка цены", который установили западные страны на весь российский нефтяной эксперт.

Видео дня

Нефтяные санкции против России

В начале декабря начало действовать европейское эмбарго на покупку нефти в России – все страны ЕС, кроме Венгрии, Чехии и Словакии, перешли на других поставщиков. Чтобы Россия не могла компенсировать потерю европейского рынка за счет продажи нефти в другие страны, был введен "потолок цен".

Эта мера означает, что западные компании, которые доминируют на глобальном рынке транспортных, страховых и банковских услуг, не будут обслуживать сделки с российской нефтью при поставках в третьи страны, если эта нефть продается дороже "потолка" в 60 долларов.

Тогда Кремль в качестве ответной меры решил формально запретить поставки нефти в те страны, которые придерживаются нормы о потолке цены. Однако, как видно даже по российской официальной статистике, на практике российская нефть экспортируется в Азию и Африку по по цене заметно ниже потолка.

Вас также могут заинтересовать новости: