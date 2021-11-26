Из всего объема электроэнергии 52% должна выработать атомная генерация.

Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на следующий год, который предусматривает увеличение производства электроэнергии на 2,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Читайте такжеМеморандум МВФ: цены на газ для населения вырастут на 200% – эксперт

"Новый прогнозный баланс на 2022 год предусматривает увеличение производства электрической энергии на 2,5% - до 161 миллиарда кВт⋅ч", – цитирует первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко пресс-служба министерства.

Из всего объема электроэнергии 52% должна выработать атомная генерация – почти 84 млрд кВт⋅ч. При этом в январе-феврале 2022 года нагрузка на АЭС вырастет почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Объем возобновляемой энергетики в прогнозном балансе на 2022 год также увеличен на 21% по сравнению с 2021 годом. Он составит до 15 млрд кВт⋅ч.

Тепловые электростанции в 2022 году должны выработать 42 млрд кВт⋅ч, ТЭЦ и когенерация – 9,8 млрд кВт⋅ч, ГЭС и ГАЭС – суммарно 8,6 млрд кВт⋅ч.

На сегодня основную нагрузку в энергосистеме Украины несет атомная генерация. По состоянию на 26 ноября работают 13 из 15 атомных энергоблоков, которые несут нагрузку около 12 тыс. МВт.

Тепловая генерация обеспечена необходимым энергоресурсом для балансировки энергосистемы.

"Уголь поставляется ритмично. Объем поставки в течение ноября должен составить около 1,8 млн тонн угля, из которых более 1,5 млн тонн – уголь собственной добычи, а около 300 тыс. тон – импортированный", - цитирует Власенко пресс-служба министерства.

Отопительный сезон:

НАЭК "Энергоатом" планирует проходить отопительный сезон с подключенными 14-ю атомными энергоблоками из 15-ти.

Автор: Екатерина Жирий