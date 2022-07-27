Компания ДТЭК ВИЭ построила и передала одной из воинских частей юга Украины автономную систему электропитания на солнечной энергии.

Об этом говорится в сообщении компании.

Компания установила солнечную электростанцию мощностью 24 кВт, которая стала источником питания казарм и прилегающей территории.

Заменены электрическая проводка, обогреватели, плита для приготовления пищи, установлены инверторы, аккумуляторные батареи. Снаружи установлены энергосберегающие LED-фонари с датчиками движения.

ДТЭК установил для военных аккумуляторы, которые резервно выдают электроэнергию в часы, когда нет или недостаточно солнца для генерации электроэнергии из солнечного излучения.

Все установленное оборудование позволяет в автоматическом режиме, автономно, без вмешательства специалистов, работать системе освещения, отопления, подачи воды, подзарядки аккумуляторов, а также регулирует частоту сети.

Напомним, с начала войны компания направила на поддержку ВСУ и населения более 500 млн грн.

В целом все предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и футбольный клуб Шахтер передали ВСУ и на гуманитарные программы 2,7 млрд грн.