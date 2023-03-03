Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что многие стации, которые генерируют электричество и тепло, уже имеют системы противоракетной защиты.

В Украине в следующем отопительном сезоне энергетические объекты, в частности распределительные сети, будут иметь совершенно другой уровень физической безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции.

Он отметил, что одним из основных заданий правительства является восстановление и защита от военных рисков энергетических объектов.

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"Должна быть защита нашей энергетической инфраструктуры, распределительных подстанций. Они будут иметь совершенно другой уровень физической безопасности на следующий отопительный сезон. Мы над этим активно работаем", - сказал он.

По словам Шмыгаля, во время текущего отопительного сезона враг выпустил по объектам энергетической инфраструктуры более тысячи ракет и дронов. Он добавил, что российские войска наносили ракетные удары преимущественно по распределительным станциям, и большая часть повреждений в генерации – это блоки, турбины или оборудование электростанций.

"Мы уже разработали соответствующие проекты защиты - от бетонных шелтеров до углубления под землю на достаточный уровень для того, чтобы ни дроны, ни ракеты не повредили распределительную сеть, распределительную подстанцию", - сказал глава правительства.

Он отметил, что для защиты генерирующих станций разрабатываются технологические решения. Многие стации, которые генерируют электричество и тепло, уже имеют системы противоракетной защиты.

Удары по инфраструктуре Украины

Россия пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины с 10 октября 2022 года. Из-за постоянных ракетных ударов, укранские города были вынуждены ввести режимы отключения электроэнергии. Из-за обстрелов Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Несмотря на все усилия врага, уже 1 марта 2023 года Украина заявила о том, что в течение недели готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу.

По состоянию на 2 марта 2023 года дефицит мощности в энергосистеме уже не прогнозировался.

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