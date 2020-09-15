Журналист, автор проекта «POLITICUS VULGARIS» Сергей Лямец считает, что инициатива премьер-министра Дениса Шмыгаля о переподчинении «Укргидроэнерго» Кабинету Министров обоснована его личными интересами.

Об этом журналист пишет в своем блоге на сайте «Корреспондент».

«Обычно такие перестановки случаются, когда чиновники хотят «воткнуть» руководить компанией своего человека. А еще лучше – безымянного исполняющего обязанности, который добывает деньги для своего человека. Тогда даже лучше – не придется возиться с публичным конкурсом. Новоназначенный безымянный фунт будет подписывать все, что ему скажут. Что происходит дальше, мы знаем из богатого опыта, который мы почерпнули за последний год», - отметил он.

По мнению Лямца, переподчинение «Укргидроэнерго» негативно скажется на финансовых показателях деятельности одного из самых прибыльных предприятий Украины в энергетическом секторе.

«Укргидроэнерго – это последняя энергетическая компания Украины, которая в 2020 году осталась прибыльной. Убыток «Укрэнерго» 18 млрд грн за полугодие, НАЭК «Энергоатом» - 2,65 млрд грн, «Центрэнерго» - 493 млн грн», - отмечает автор.

Лямец обращает внимание на тот факт, что «Укргидроэнерго» закончила первое полугодие текущего года, показав чистую прибыль в размере 1,3 млрд грн и заплатила в госбюджет 1 млрд грн дивидендов. Он отмечает, что премьер ничего не делает, чтобы навести порядок в сфере государственного имущества».

«Это же при Шмыгале потрошат «Центрэнерго» и «Энергоатом», а таможни отданы в управление мафии. После этого мы удивляемся, что рейтинг Зеленского валится со скоростью падающего самолета? А какой реакции вы хотели, когда люди видят, как ширится схематоз на фоне растущей безработицы в Украине?», - написал Лямец.

Кроме того, что такие действия Кабмина негативно скажутся на рейтингах президента, автор публикации уверен, что переподчинение «Укргидроэнерго» возмутит международные финансовые институты.

«Укргидроэнерго» получило международные кредиты от Европейского инвестиционного банка, а в кредитном соглашении значится, что до возврата кредитов не может быть ни реорганизации, ни объединения, ни разделения, ни других действий с компанией. Там же значится, что всю работу «Укргидроэнерго» ведет только через Минэнерго. В соглашении об Ассоциации между Украиной и ЕС значится, что государство может управлять собственностью или через Минфин, или через Минэкономики, или через профильное министерство. Но – не Кабмин. Принципы ОЭСР, которые также подписала Украина, прямо запрещают совмещать владение и управление государственной собственностью. А значит, Кабмин не может управлять Укргидроэнерго», - написал Сергей Лямец.

Автор отмечает, что в намерениях Кабмина просматриваются все признаки рейдерства, за что, с учетом прогнозируемой отставки премьер-министра Шмыгаля, ответственность придется нести президенту Владимиру Зеленскому.

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Автор: УНИАН