Эксперт подсчитал, что 'БРСМ-Нафта' и Мотто использовали до 900 млн грн 'черной' наличности для зарплат в конвертах

Как считает эксперт, должна вмешаться налоговая, но для эффективности процесса необходима открытость данных.

Средняя официальная зарплата на заправках "БРСМ-Нафта" в прошлом году составляла 12 тыс. грн, Мотто - 7,5 тыс. Для доплат персоналу до уровня реальных зарплат "БРСМ" в течение года использовала 650 млн грн "черной" наличности, Мотто - 230 млн. Такие оценки опубликовал эксперт рынка топлива, директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"Наиболее одиозным персонажем в "офисе больших неплательщиков" всегда была сеть "БРСМ", которая еще в III кв. 2024 года имела средние оклады меньше 10 тыс. грн в месяц. Но благодаря вынужденному поднятию окладов в конце года улучшила среднегодовой результат до 12 022 грн", - написал Куюн.

Мотто, которая с прошлого года официально принадлежит другой сети - "Параллель", по данным эксперта, платила в среднем по году 7 439 грн.

Видео дня

Также он подсчитал сумму наличных, которую использовали две сети АЗС для выплаты рыночных зарплат персоналу.

"Как показывают расчеты, владельцу сети Мотто 2024 года понадобилось 230 млн грн наличных, чтобы удерживать рыночные зарплаты персонала. Чемпионом же является уже упомянутая "БРСМ" - более 650 млн грн (интересно, сколько это торб-крапивьянок?)", - подчеркнул он.

По мнению директора Консалтинговой компании "А-95" выходом в ситуации с уклонением от уплаты зарплатных налогов могло бы стать поднятие официального уровня минимальных зарплат на государственном уровне. Однако к этому показателю привязано много расчетов штрафов, пенсий, других доплат, бюджет страны этого пока не вывезет, считает он.

"Итак, эту работу должна сделать налоговая, вариантов нет. "Конверты" должны уйти. А для того, чтобы это делать более эффективно, нужна открытость данных. Граждане должны видеть, кто и сколько платит на содержание страны", - подытожил Куюн.

Как сообщалось ранее, сеть АЗС "БРСМ-Нафта" недоплатила в 2024 году 680 млн грн налогов, Avantage 7 - 300 млн грн, Мотто - 150 млн грн. Общая же сумма недополученных бюджетом налогов за прошлый год от недобросовестных сетей АЗС составила 6 млрд грн.