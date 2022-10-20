Тимченко добавил, что благодаря хорошей топографии и благоприятным погодным условиям Украина имеет все возможности для развития "зеленой" генерации.

Компания ДТЭК продолжит инвестировать средства в строительство новых "зеленых" электростанций, а также систем накопления энергии.

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.

"Приоритет развития зеленой генерации остается. Сегодня мы реализуем проекты по строительству ветро - и солнечных станций. Мы хотим в рамках этих проектов делать целую экосистему солнечных и ветростанций, включая системы хранения энергии", - сказал он.

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Тимченко добавил, что благодаря хорошей топографии и благоприятным погодным условиям Украина имеет все возможности для развития "зеленой" генерации.

Кроме того, он подчеркнул, что корпоративная стратегия ДТЭК предусматривает также развитие международных проектов "зеленой" энергетики.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым енергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Он подчеркнул, что Украина имеет огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.