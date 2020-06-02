Халява закончилась: в Киеве долги за коммуналку будут выбивать коллекторы

За одну только воду жители столицы задолжали более 566 миллионов гривень.

Неуплата за услуги водопровода и водоотведения стала для Киева хронической, поэтому долги за поставку воды в столице будут взимать коллекторы, которые заработают в скором времени.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Теперь договор и закон предусматривают, что могут ограничивать или совсем отключать от водоснабжения, водоотведения и других услуг", - говорит директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Кроме того, в столице взыскивать долги вообще начнут коллекторы. "Общество вынуждено обращаться к услугам профессиональных организаций для увеличения эффективности своей работы", - говорится в сообщении "Киевводоканала".

"Киевводоканал" в ответ на официальный запрос подтвердил, что совсем скоро начнет сотрудничать с профессиональными возвращальщиками долгов. Ведь население задолжало организации огромную сумму.

"По состоянию на 1 апреля 2020 года задолженность населения города перед обществом за потребленные услуги централизованного снабжения и отведения воды составляет 566 миллионов 180 тысяч гривень", - отмечается в ответе.

При этом 80% суммы должна только одна десятая потребителей. Именно из-за них в первую очередь и заключает соглашение с коллекторами "Киевводоканал": "Соответствующие действия будут применены только к так называемым злостным неплательщикам, чей долг перед превышает 1 тысячу гривень или которые не осуществляли оплаты за потребленные услуги в течении более одного года".

При этом обещают не трогать тех, кто не платил за воду во время карантина. Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александром Сергиенко рассказал, что до 2018-го года за коммуналку украинцы платили регулярно. "У нас уровень платежей в целом за коммунальные услуги не опускался ниже 92-94%, то есть люди сознательно, люди платят", - говорит он.

Как сообщал УНИАН, на данный момент киевляне задолжали за коммуналку около 6 миллиардов гривень, что уже в скором времени может привести к перебоям в предоставлении жителям столицы коммунальных услуг.

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