Для создания в Украине конкурентного рынка газа для населения нужно обязать «Укргазвыдобування» продавать часть своего ресурса через биржу - эксперты

По мнению президента ассоциации «Газовые трейдеры Украины», минимум 25-30% газа, который добывает «Укргазвыдобування», должно продаваться на бирже.

Для создания в Украине действительно конкурентного рынка газа для населения, запуск которого планируется с 1 июля, необходимо обязать государственную компанию «Укргазвыдобування», входящую в группу «Нафтогаз Украины» и добывающую более 70% газа в стране, продавать часть своего ресурса через биржу.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказали отраслевые эксперты.

«Как мне кажется, минимум 25-30% газа, который добывает «Укргазвыдобування», должно продаваться на бирже. Тогда и компания будет понимать, чего стоит ее работа, и чтобы не было перекосов и политических спекуляций. Я вижу только одни плюсы от того, что на рынке появится дополнительный ресурс, который можно будет оценить, и которым можно будет воспользоваться, купив его по рыночным правилам», - отметил президент ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрей Мизовец.

С этой точкой зрения согласны и в «Ассоциации поставщиков энергоресурсов».

«Сегодня у независимых поставщиков газа отсутствует возможность свободно закупать газ украинской добычи, например, у «Укргазвыдобування». Мы не раз предлагали, чтобы независимым поставщикам дали возможность через биржевые механизмы или через систему Prozorro покупать газ напрямую у добытчика ресурса», - отметил глава ассоциации Артем Компан.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года, а для нужд населения - до 1 июля 2020 года.

«Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.

Полный текст статьи читайте на сайте УНИАН.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram